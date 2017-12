Recuento 2017: Lo más destacado de la literatura peruana

Por Juliane Angeles (@JulianeAngeles) y Juan Mauricio Muñoz (@jmmm1414)



Este 2017, la literatura peruana ha tenido entregas muy importantes como la obra cuentística de la desaparecida narradora Pilar Dughi: un libro editado por Campo Letrado que no debería faltar en las bibliotecas de cualquier ávido lector, así como Gravedad, la poesía completa de la poeta Mariela Dreyfus.



Ha sido también un muy buen año para el cuento peruano. Aquí hay icebergs, de Katya Adaui; y El japonés Fukuhara, de Selenco Vega son una magnifica prueba de ello.



En Novela, no podemos dejar de mencionar Halo de luna, de Carmen Ollé; Las orillas del aire, de Karina Pacheco; La procesión infinita, de Diegro Trelles Paz, ganador del Premio Copé Oro de Ensayo 2016; Esta casa vacía, de Marco García Falcón, que ha recibido más de un elogio de la crítica; y Dejarás la tierra, de Renato Cisneros, uno de los libros más vendidos de la FIL 2017.



En Poesía, destacaron No siga ese pájaro, de Martín Zúñiga; Corazón de hojalata/Tin heart, de Margarita Saona; Gravedad de Mariela Dreyfus; y Bodegón, del poeta horazeriano Enrique Verástegui.

POESÍA



Gravedad de Mariela Dreyfus (Artepoética Press, 2017)

Son poemas que resumen una vida, y que fueron extraídos de diferentes libros: Memorias de Electra; Placer fantasma; Ónix; Morir es un arte; Cuaderno músico; Poemas aparte y La edad ligera, un libro en proceso.



Corazón de hojalata/Tin heart de Margarita Saona ((Pandora Lobo Estepario, 2017)

En este poemario, Margarita Saona confronta principalmente el dolor desde la experiencia del fallo cardíaco y la cercanía de la muerte. 'Corazón de hojalata' relata la historia de un corazón enfermo y un corazón donante.



No siga ese pájaro de Martín Zúñiga (Paracaídas, 2017)

Es un libro de no-ficción que explora múltiples posibilidades del lenguaje enfrentados al acto de la lectura o, mejor dicho, de la creación de un otro lector, y que así cuestiona el devenir de la metáfora, de la lírica y del aparato llamado arte.



Placlitaxel de Mario Morquenho (Paracaídas, 2017)

En Placlitaxel el escenario está compuesto de pasadizos y habitaciones de hospital, donde el poeta se marcha tras bastidores para dejar hablar a los pacientes y sus familiares que, así como él, ahora moran en ese lugar. Este es el libro en el que Morquencho toca el fondo de su poesía, allí donde la certeza no proviene de lo que se vislumbra en la distancia, sino de lo que se queda —lo que sigue— con uno.



Vide Cor Tuum de Juan de la Fuente Umetsu (Perro de ambiente, 2017)

Es un poema de 628 versos que el autor empezó a escribir durante un viaje. Un texto compacto que incluye ilustraciones de la artista Ale Wendorff y tiene como símbolo la Flor, donde -en palabras del propio vate- “está presente la brevedad del poema y del haiku, pero también el Surrealismo y el terceto de Dante”. (Lee la entrevista a Juan de la Fuente Umetsu: AQUÍ)



Bodegón, de Enrique Verástegui (Vallejo & Co., 2017)

Vallejo & Company se lució con la edición de Bodegón. Poemas recuperados 1973-1976. Son textos publicados en revistas literarias y periódicos que se perdieron en el tiempo. Ahora, más de cuarenta años después, con un prólogo de Jorge Pimentel-fundador de Hora Zero-volvieron a salir a la luz. Tal como describe el periodista cultural Jorge Porcile esta obra está llena “por la beligerancia horazeriana, el experimentalismo del lenguaje y el erotismo como revolución”. En el libro podemos hallar estos versos: “Metáforas al margen y pérdida/del sentido: llanuras como espejos/amarillos se refractan —concentrándose/paisaje en miniatura de los astros”. (Lee la entrevista a Enrique Verástegui: AQUÍ)



BONUS: Feelback, de Valeria Román Marroquín (Sub 25, 2016)

Pese a que no es de este año, el libro debut de la poeta pertenece a la colección Dolce Still Mostro, colección de poesía peruana reciente de Poesía Sub 25. La ganadora del X Concurso Nacional de Poesía 'Premio José Watanabe Varas' 2017 por Matrioska ya demostraba en Feelback todo lo que tenía para ofrecer con sus versos: “He dejado de hablar sobre las cosas que perdemos, ahora solamente escribo” o “No estoy confundida, estoy frente a un mapa”. Tenemos poesía para rato.

Los poemarios más destacados del 2017. Compisición: Trome Los poemarios más destacados del 2017. Composición: Trome Trome

CUENTO

Aquí hay icebergs de Katya Adaui (Penguin Random House, 2017)

Los cuentos de Aquí hay icebergs, de Katya Adaui (Random House, 2017) aparecen en la literatura actual como una imponente masa de hielo flotante. Adaui rompe con la estructura clásica del cuento, y se enfrenta a ella con acierto. Se trata de uno de los libros de cuentos más destacados del 2017. (Puedes leer la entrevista completa a Katya Adaui: AQUÍ)



El japonés Fukuhara de Selenco Vega (Asociación Peruano Japonesa, 2017)

Se trata del libro con el que el narrador y poeta Selenco Vega Jácome ganó el IX Concurso Nacional de Cuento Premio José Watanabe Varas en 2016. Hace años, el autor viene demostrando maestría en su prosa y en este cuentario no desentona.



Todos los cuentos de Pilar Dughi (Campo Letrado, 2017)

Este libro contiene la obra cuentística de la desaparecida narradora Pilar Dughi (1956-2006). Está integrado por tres libros: La premeditación y el azar, Ave de la noche y La horda primitiva. Además, incluye un relato nunca antes publicado en libro.



Una calma aparente de Christian Solano (Animal de Invierno, 2017)

El autor había publicado anteriormente dos libros de microrrelatos: Almanaque (Micrópolis, 2014) y Motivos de fuerza mayor (Ediciones Sherezade. Chile, 2016), antes de publicar este cuentario, donde demuestra una solvencia narrativa inigualable, manteniéndonos expectantes para seguir sus pasos en los próximos libros.



Mínima señal de Irma del Águila (FCE, 2017)

Después de publicar La isla de Fushía con Alfaguara, la también socióloga regresó a la narrativa con un conjunto de cuentos publicado por el Fondo de Cultura Económica (FCE), con prólogo de Carmen Ollé presentado en la FIL 2016. Los siete textos del libro se leen de un tirón gracias al cuidado de la prosa entre los que destacan ‘El baile de la garza’ o ‘Luces de las sombras’.



Composición en Sombras de Roberto Reyes Tarazona (Campo Letrado, 2017)

Se esperaba un nuevo libro de cuentos del miembro de Narración. Como siempre, no defraudó. Algunos de los personajes del libro—donde las figuras literarias conviven con la jerga y se hace un uso claro y preciso del lenguaje— son tomados de la vida real. Se trata de un narrador constante que siempre prefirió escribir sobre los sectores populares y trasladó su inquietud social a la literatura. (Lee la entrevista a completa a Roberto Reyes Tarazona: AQUÍ)



¿Qué tengo de malo? de María José Caro (Alfaguara, 2017)

No hay duda que Caro es una de las narradores más sorprendentes de los últimos años y como describe el crítico José Carlos Yrigoyen: "con mayor proyección e interés". En este cuentario, la escritora plantea con una mirada panorámica el paso de la infancia a la adolescencia de un mismo personaje: Macarena, quien aparece en su primera novela, Perro de ojos negros (2016); y en su auspiciado primer libro de cuentos, La primaria (2012). Si sigue el mismo camino que todos sus títulos, la narrativa peruana estará consolidada.

Katya Adaui. Foto: Katya Adaui/Difusión Katya Adaui. Foto: Katya Adaui/Difusión Difusión

NOVELA

Las orillas del aire de Karina Pacheco (Seix Barral, 2017)

En 1940 una mujer desaparece de un lago. Esa es la trama central de la novela de la escritora cusqueña, en la cual la memoria y lo político tienen un papel importante, así como los personajes femeninos muy fuertes.



Esta casa vacía de Marco García Falcón (Peisa, 2017)

Psicológico y existencial. Uno de los mejores libros del año. Giovanni Perleche es un cuarentón de clase media, mil ofi­cios, que vive acosado por las deudas. Su vida transcurre entre el tedio de la rutina doméstica, sus labores como profesor y las ocasionales aventuras amorosas con las que mitiga la frustración y el vacío que lo embargan. Con esta novela, el autor indaga los vaivenes afectivos y los desencuentros de un antihéroe.

Mujeres que trepan los árboles de Patricia de Souza (Trifaldi, 2017)

La escritora ayacuchana es una de las más lúcidas de la actual narrativa peruana y la reciente publicación de su novela en España lo demuestra. La catedrática forjó esta narrativa desde Cuando llegue la noche, su primera publicación en 1994. En esta novela las mujeres observan, actúan, absorben la belleza exótica del trópico, perciben cosas que la mayoría no ve, como trepadas en los árboles, apartadas de la costumbre y el tedio. "Las mujeres vivimos muy estresadas, muy solas. La naturaleza siempre es una compañía si no la vemos como algo ajeno o lejano", resume la autora en una entrevista.



La procesión infinita de Diego Trelles Paz (Anagrama, 2017)

La novela finalista del Premio Herralde es la mejor novela del autor peruano. Sin poner sombra a sus anteriores libros como Bioy o El círculo de los escritores asesinos, el peruano deslumbra por sus despliegues narrativos y hace alusiones a otros escritores (como Roberto Bolaño, a quien Trelles Paz admira). Pese a que es resistido por varios críticos nacionales, aquí lo decimos: con esta novela confirma que es uno de los novelistas peruanos más importantes de la última década.



Dejarás la tierra de Renato Cisneros (Planeta, 2017)

El escritor peruano, radicado en España, escribió esta novela partiendo de la necesidad de contar lo que cree que puede haber ocurrido con su familia paterna. "Cuando uno cuenta lo que le ha pasado ya está deformando la realidad. La realidad no vuelve a ocurrir, un hecho se produce y cualquier reproducción que se haga de ese hecho siempre tiende al simulacro. Es imposible no desdibujar la realidad", dice el autor en una entrevista que le hicimos en Trome.pe. (Puedes leer la entrevista completa a Renato Cisneros: AQUÍ).



Halo de luna de Carmen Ollé (Peisa, 2017)

Violenta, dura, no apta para conservadores. Esta novela explora el placer y no placer, la vida y la muerte, en el cual narra las últimas horas de la joven Samantha, quien antes de dejar este mundo debe conocer el placer del acto sexual, por primera y última vez. Con maestría narrativa, la autora incursiona en la novela negra.



Secta Pancho Fierro de Miguel Sánchez Flores (Planeta, 2017)

Con esta novela, el escritor ganó la octava edición del Premio de Novela Breve Cámara Peruana del Libro. Narra la historia del docente Manuel Montana quien comenzará a investigar sobre el misterio que se esconde en la obra del pintor peruano Pancho Fierro. El profesor pone en riesgo su propia vida al adentrarse en una supuesta conspiración que domina el arte peruano. "Es una novela con mucha acción y muchas historias trepidantes", resolvió Diego Trelles.

Mejores novelas del 2017. Composición: Trome Mejores novelas del 2017. Composición: Trome Trome

NO FICCIÓN



No soy tu cholo de Marco Áviles (Debate, 2017)​

Un libro de protesta necesario para un país discriminador y racista como el Perú. Si ya con su anterior publicación (De dónde venimos los cholos), Áviles rememora su niñez y juventud en una urbe limeña que devoraba y lo sigue haciendo a los provincianos por su color de piel, por el grosor de su cabello, por el tamaño de su nariz o por su forma de hablar, esta vez nos escribe sobre la indignación producto de la experiencia propia o de otras personas que sufrieron lo mismo que él.



Morir de amor de Teresina Muñoz Najar (Aguilar, 2017)

Este libro es básico para entender el feminicidio en Perú. Cuatro reportajes de cuatro mujeres con vidas dispares pero un destino común: la muerte violenta a manos de sus parejas, por un amor enfermo e irracional. Nos quedamos con esta palabra de la autora en una entrevista: "El machismo es el móvil del feminicidio".



El último virrey del Perú de Bruno Polack (Planeta, 2017)

Este libro estuvo en el top 10 de los más vendidos en Chile en la primera semana de noviembre de 2017, superando a Juego de Tronos de George R.R. Martin. Es la primera incursión en el campo narrativo del autor peruano nacido en 1978. El libro motiva a reflexionar sobre el rostro legal de la guerra, exponiendo la base jurídica y doctrinaria que utilizó el jefe del Ejército chileno Patricio Lynch para legitimar su accionar ante la comunidad internacional y del proceder de la clase militar, política e intelectual peruana durante ese suceso histórico que significó un punto de quiebre en lo que a identidad peruana se refiere. .



Mecanismos de la posverdad de Jacqueline Fowks (FCE, 2017)

¿Tienen los medios de comunicación alguna obligación de contribuir a que nuestras frágiles democracias dejen de serlo? El término “terrorista”, ¿es aplicable a cualquier persona? ¿El disenso es sinónimo de conflicto?, ¿tienen el mismo peso en las redes sociales que los medios de comunicación tradicionales?, son las preguntas fundamentales de este libro de la periodista y analista peruana.



Caza Propia de Eloy Jaurégui (Lancom, 2017)

El periodista, poeta y escritor reúne crónicas de su viaje a Europa tras las huellas del poeta Jorge Eduardo Eielson, su experiencia en Cuba y su travesía por la Carretera Central.



Los mejores libros de No ficción. Los mejores libros de No Ficción.

BONUS TRACK: En 2017 regresaron dos premios literarios importantes: el Premio Poeta Joven del Perú y el Premio Nacional de Literatura.



Roy Vega Jácome se hizo acreedor del Premio Poeta Joven del Perú 2017, de la Fundación Marco Antonio Corcuera, con el libro Etapas del espíritu / Runas grabadas en la piel.



Mientras que en el Premio Nacional de Literatura 2017, en la categoría Cuento, la obra ganadora fue Tres mujeres de Susanne Noltenius; en la categoría Literatura Infantil y Juvenil, la obra ganadora fue Falsos cuentos: Taca-Taca de Gerónimo Chuquicaña Saldaña; y en la categoría Poesía, la obra ganadora fue El hombre elefante y otros poemas de Miguel Ildefonso.