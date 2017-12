Recuento 2017: Los hechos que hicieron noticia este año en el mundo [VIDEOS y FOTOS]

Atentados, desastres naturales y un polémico presidente marcaron la pauta en el mundo en este 2017 que se nos va. En Trome hemos recopilado los hechos noticiosos internacionales más impactantes del año, uno que tuvimos la oportunidad de cubrir en el mismo lugar de los hechos. Míralos a continuación:

ATENTADO EN ESTAMBUL

Turquía comenzó el 2017 en estado de shock con un atentado en Estambul que dejó al menos 39 muertos y 69 heridos. En la madrugada del domingo 1 de enero un atacante accedió a la exclusiva discoteca Reina y disparó a quemarropa a los más de 500 asistentes que celebraban la llegada del nuevo año. El Estado Islámico asumió la autoría del ataque en un comunicado.



Atentado en Turquía. En este video se ve el momento exacto del atentando.

CRISIS CATALANA

El contencioso territorial de la región de Cataluña con el Estado de España entró este 2017 en una dimensión desconocida y un alto nivel de tensión, que llevó al Gobierno de Mariano Rajoy, por primera vez en su historia, a asumir las competencias de una comunidad autonómica y disolver su Parlamento.



El detonante fue la decisión de la Cámara regional catalana de aprobar una declaración unilateral de independencia, la misma que posteriormente fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, así como todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo catalán y su Parlamento en el marco del proceso independentista. Esta historia aún está lejos de terminar.



Internacionalista Ramiro Escobar analiza el referéndum en Cataluña

DONALD TRUMP

Su primer año en la Casa Blanca no ha cambiado a Donald Trump, pero él ha transformado normas y comportamientos asociados a la Presidencia a golpe de ‘tuits’ y fiel a la filosofía de “Estados Unidos primero”, que no ha producido grandes logros y sí numerosas polémicas. Desde sus constantes enfrentamientos con los medios, la construcción de su polémico muro en la frontera con México y sus ‘patinadas’ con diversos líderes mundiales el mandatario número 45 de Estados Unidos acapara a diario los titulares de la prensa mundial.



Primera entrevista al presidente electo Donald Trump

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

El 2017 significó para Venezuela un periodo que estremeció columnas sociales, políticas, económicas, un tiempo de protestas antigubernamentales que dejaron 120 muertos, elecciones ganadas por el oficialismo y calificadas de fraudulentas por la oposición y un cierre con una hiperinflación nunca vivida.



El chavismo que ahora encabeza Nicolás Maduro cumplió un año más en el poder, un período en el que logró instaurar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tachada de antidemocrática por numerosos países, que le costaron a Venezuela sanciones internacionales –principalmente de Estados Unidos– y un país más aislado que nunca.



¿Cómo se originó la crisis en Venezuela? - Despierta con Loret

REINO UNIDO EN MEDIO DEL BREXIT Y ATENTADOS

El Reino Unido ha sobrevivido a un año marcado por la inestabilidad a causa de las negociaciones sobre el "brexit", la pérdida de la mayoría absoluta de los conservadores de Theresa May y la sacudida de varios atentados terroristas.



Con el fin del año, el Reino Unido ha terminado también la primera fase de las negociaciones sobre su retirada de la Unión Europea (UE), después de que la primera ministra británica, Theresa May, activase el pasado marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciaba la cuenta atrás para el "divorcio" británico en 2019 con los otros 27 miembros del bloque económico europeo.



Al mismo tiempo, Theresa May tuvo que afrontar una campaña terrorista que castigó duro al Reino Unido este año. El primer atentado fue perpetrado el 22 de marzo por un hombre con un vehículo ante el Parlamento de Westminster, horas después de que la primer ministro terminase su sesión semanal de preguntas en los Comunes y en el que cinco personas murieron, entre ellos un policía.



Dos meses después, el país quedaba conmocionado por el atentado suicida en el estadio Manchester Arena, al norte de Inglaterra, al término de un concierto de la cantante Ariana Grande, en el que 22 personas perdieron la vida, en su mayoría adolescentes. Pero la oleada terrorista de radicales islámicos continuó en lo que siguió del 2017.



Atentado en Manchester – Telefe Noticias

ATENTADOS DE BARCELONA Y CAMBRILS

El Estado Islámicogolpeó el corazón de Barcelona y dejó al menos 13 muertos y más de 100 heridos en el atentado más grave que sufrió España desde el 11-M. La explosión de un chalé en el que planeaban un ataque con bombas provocó que un grupo de terroristas activara su plan de contigencia: usar una de las furgoneta de su golpe para embestir a decenas de peatones en la avenida turística de La Rambla.



Tras abandonar el vehículo una vez perpetrado el atentado, el terrorista de origen marroquí Younes Abouyaaqoub huyó a pie a través de un mercado y se dirigió a pie hacia la Zona Universitaria de Barcelona. Fue allí donde apuñaló a un joven que acababa de estacionar su auto para robárselo y abandonar su cadáver en el asiento trasero. Fue abatido días después en un operativo policial.



Sus cómplices, un día después, tenían pensado perpetrar una masacre a cuchilladas. La furgoneta que iban a usar se accidentó horas antes y recurrieron al Audi A3 de uno de ellos. Con él llegaron de madrugada a la ciudad costera de Cambrils, atropellaron a varias personas y chocaron con una patrulla de los Mossos d'Esquadra. Todos murieron abatidos por los agentes, aunque uno de ellos apuñaló mortalmente a una mujer antes de perder la vida.



"El tipo de atentado ocurrido en Barcelona es imposible de detener"

TERREMOTOS EN MÉXICO

México sufrió en septiembre pasado dos fuertes terremotos que causaron más de 400 muertos, enormes pérdidas económicas y una reacción popular de solidaridad que aparcó temporalmente los graves problemas de inseguridad y corrupción que vive el país centroamericano.



Al filo de la medianoche del 7 de septiembre un movimiento telúrico de magnitud 8,2 sacudió México, el más potente desde 1932, y causó 98 fallecidos; 78 de ellos en el estado de Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco. Mientras se llevaban a cabo las labores de rescate de sobrevivientes, la ayuda comenzó a fluir a cuentagotas.



Todavía las autoridades efectuaban el recuento de daños cuando otro poderoso terremoto sacudió el país el 19 de septiembre, solo dos horas y 14 minutos después de que la población realizara un simulacro para conmemorar los 32 años de otro trágico temblor que dejó miles de víctimas mortales en la capital mexicana.



Aunque el sismo fue de magnitud 7,1, frente a los 8,1 de 1985, se sintió con gran fuerza debido a que el epicentro se localizó en los límites de los estados de Puebla y Morelos, a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México. Trome realizó una cobertura especial del trágico evento con la presencia in situ de uno de nuestros periodistas.



Arduas labores de rescate de sobrevivientes tras terremoto en México. (Video: Trome/PERCY VARGAS)

HURACANES

El 2017 se caracterizó por una de las temporadas de huracanes en el océano Atlántico con el mayor número de tormentas categoría 3, 4, y 5 desde que se tiene registro, además de una de las más caras de la historia debido a las millonarias pérdidas materiales que dejaron a su paso por el Caribe, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos. Harvey, Irma yMaría fueron algunos de los más devastadores.



Especial Huracanes y Terremotos: La madre naturaleza en furia

TENSIÓN ESTADOS UNIDOS/COREA DEL NORTE

El 2017, coincidiendo con el primer año de mandato de Donald Trump, marcó un ascenso dramático en la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte por el incesante avance de los programas nuclear, de misiles y cibernéticos de Pyongyang, y por la creciente amenaza de Washington de impulsar sanciones internacionales y decantarse ante una posible acción militar contra el régimen de Kim Jong-un. ¿Escalará a un nuevo nivel este toma y daca entre las naciones de estos dos polémicos líderes? Solo el tiempo lo dirá.



Tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte | Al Rojo Vivo

ATENTADO DE NUEVA YORK

Un atentado en Nueva York dejó, en plena celebración del Halloween, al menos ocho muertos y 12 heridos después de que una furgoneta arrollara a varias personas que circulaban por una ciclovía y se desatara un posterior tiroteo. El alcalde Bill de Blasio afirmó que se trató de “un acto de terrorismo (...) particularmente cobarde” y pidió a los neoyorquinos que se mantengan en alerta, aunque de momento se considera el ataque de un lobo solitario y no parte de una operación terrorista más amplia. El autor fue identificado como Sayfullo Saipov, un hombre de 29 años procedente de Uzbequistán y residente desde 2010 en Tampa (Florida), que nunca había sido investigado en Estados Unidos y quedó detenido tras ser ingresado a un hospital.



Tiroteo en Nueva York

TIROTEO EN LAS VEGAS

Al menos 59 personas, incluido el presunto autor que fue identificado como Stephen Paddock (64), murieron y más de 500 resultaron heridas en un tiroteo registrado en un concierto de música al aire libre que se celebraba en las inmediaciones del hotel casino Mandalay Bay en Las Vegas. Paddock disparó a quemarropa contra la multitud desde una habitación del piso 32 del alojamiento.



Tiroteo en Las Vegas

SUICIDIO EN LA HAYA

El exlíder militar bosniocroata Slobodan Praljak se suicidó ingiriendo veneno durante la audiencia de apelación del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia (TPIY), que confirmó su sentencia a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en la guerra de Bosnia (1992-1995).



“Soy inocente. No soy un criminal de guerra. Rechazo esas acusaciones”, increpó al juez Carmel Agius, en protesta por el veredicto, que confirmaba una sentencia dictada en 2013. Segundos después, Praljak, de 72 años, sacó un frasco de su bolsillo, lo abrió, ingirió el líquido y se volvió a sentar.



“He tomado veneno”, dijo, mirando a las cámaras que retransmitían en directo la decisión del tribunal. Agius, en aparente estado de nerviosismo, pidió correr las cortinas que permiten a los visitantes seguir los procedimientos judiciales de la corte y llamó a los médicos del tribunal para que atendieran a Praljak. Horas después se confirmó la muerte del exlíder militar.

Slobodan Praljak se envenena tras escuchar condena

