Recuento 2017: Las 5 mejores entrevistas a escritores realizadas por Trome.pe

Recuerda con nosotros las mejores entrevistas a escritores y escritoras del 2017:



GRECIA CÁCERES

​

La escritora peruana Grecia Cáceres presentó su quinta novela Mar afuera en abril del 2017. El libro cuenta la historia de Miranda, una joven literata que huye de Lima con sus mellizos tras una terrible acusación, y donde se contraponen dos ciudades importantes para la autora: Lima y París.



En entrevista con Trome.pe, la escritora describió a Lima como una "ciudad compleja que te exige mucho para entenderla", pues "tiene lógicas antiguas".



Mar afuera, publicado por el Fondo editorial César Vallejo, toca diversos temas, entre ellos: la inmigración, la maternidad, la violación a la intimidad y la condición de escritora en la mujer.



Este último, visto desde la propia experiencia de la autora —madre de cuatro hijos— como algo "difícil", pero no imposible. De ahí la cita escogida para la entrevista: "Muchas mujeres han renunciado a la maternidad para dedicarse a su obra". En el caso de Cáceres, por supuesto, no ocurrió así.



Grecia Cáceres.

MARCO MARTOS



Trome.pe conversó con Marco Martos, el destacado poeta y catedrático piurano, que le ha dedicado más de 40 años a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. "Todos somos alumnos en el sentido que aprendemos de todos", asegura.



Para Martos, el desaparecido poeta cusqueño Washington Delgado ha sido su modelo de profesor, maestro, y poeta. A sus 75 años, el autor de El espíritu de los ríos, su último poemario, afirma que puede escribir un libro por año, y que “escribir poesía” es la única manera que encuentra para “estar en el mundo”.



Martos cree que la poesía solo morirá cuando desaparezca el hombre, y que el Internet es un invento “fabuloso”, aunque advierte que tiene sus peligros.



Marco Martos lee el poema 'Tendría', de El espíritu de los ríos.

JUAN VILLORO



El escritor y periodista mexicano Juan Villoro fue uno de los invitados a la 22 Feria Internacional del Libro de Lima, donde presentó la reedición de ‘El Apocalipsis (todo incluido)’, su último libro de cuentos en el que retrata con ironía el mundo que nos rodea y la constante tensión de la identidad mexicana en sus personajes.



Trome.pe conversó con Villoro sobre literatura, fútbol y Roberto Bolaño, entre otros temas. Aquí algunas de las mejores frases que nos dejó una de las conversaciones más significativas del 2017:



- "La vocación de escribir va más allá de los instrumentos [...] lo que ha cambiado son las plataformas."

- "No todo el mundo tiene que leer para que la literatura sea significativa."

- "El escritor de ficción muchas veces puede ser alguien totalmente caprichoso, narcisista y egoísta. Vive metido en su propio mundo y lo único que quiere es crear caprichosamente en ese mundo y, cuando sale ante el público, recibir aplausos. El cronista, por el contrario, tiene que entender que su razón de ser está en los demás, no en él."

- "El fútbol se ha vuelto una industria tan inflada que ha generado situaciones aberrantes como que el Real Madrid tenga un jugador, Cristiano Ronaldo, que cuesta más que todo el equipo contrario al que se enfrenta."

- "La gran paradoja de Roberto Bolaño es que él es el escritor más exitoso de mi generación, pero es que el mundo ama a aquello que se le opone."



Juan Villoro recomienda cinco libros de autores mexicanos.

RENATO CISNEROS



Para Renato Cisneros, la realidad no ocurre dos veces. "Cuando uno cuenta lo que le ha pasado ya está deformando la realidad", explica el escritor y periodista, que asegura no estar interesado en las tendencias que marcan el mercado editorial.



En conversación con Trome.pe en julio, Cisneros contó detalles de su reciente novela 'Dejarás la tierra', uno de los libros más vendidos de la FIL 2017.



En 'Dejarás la tierra', Cisneros cuenta que su tatarabuelo fue un sacerdote y tuvo siete hijos con su tatarabuela: "Ella se apellidaba Cisneros, él Cartagena. De hecho, yo descubrí que debería apellidarme Cartagena".



Las mejores frases que nos dejó Cisneros:



- "Siento que si el éxito literario existe no tiene nada que ver con las críticas, ni con las ventas, ni con lo satisfecho que uno se pueda sentir. Todo eso importa sí, pero no tanto. Lo que importa más son las múltiples lecturas que hacen los lectores sobre algo que tú escribiste, sin saber en el fondo todo lo que estabas diciendo."

- "Cuando escribes hay como verdades luminosas que solamente aparecen durante el proceso de la escritura, de las que uno no es tan consciente."

- "Mi vocación y compromiso es tratar de escribir novelas que salgan de las propias incomodidades que yo tengo dentro, no que sean entretenidas, sino que tengan alguna verdad interior."

- "Uno trabaja mucho para que no parezca que ha trabajado mucho."



Renato Cisneros presentó 'Dejarás la tierra', su nueva novela.

KATYA ADAUI



Katya Adaui es la autora del mejor libro de cuentos del 2017. En Aquí hay icebergs, Adaui rompe con la estructura clásica del cuento, y se enfrenta a ella con acierto. "Si hacer literatura significa experimentar, ¿no deberíamos ir al mayor reto posible que es tratar de cuestionar todo, incluso el cuento clásico?", se pregunta la escritora, quien cree que todavía existe el prejuicio de que las mujeres solo escriben de divorcios o hijos.



Las mejores frases que nos dejó Adaui:



- "A mí me gusta esa sensación de haber dado palabras exactas."

- "Yo busco la honestidad de la imagen."

- "Es un buen momento para que las mujeres seamos más leídas y publicadas"

- "Hay que estar dispuesto a que nunca nada salga tan bien."

- "Lo bueno de ser escritor es que hace bien envejecer, porque hace bien aprender, y uno ya no comete los mismos errores. Y si uno evoluciona, la escritura también evoluciona."



Lee la entrevista completa AQUÍ.