FLASH ELECTORAL | Referéndum 2018 | Hoy, 24 millones 381 mil 414 peruanos acudieron a las urnas para participar en el Referéndum 2018 convocado por el gobierno del presidente de la República, Martín Vizcarra , donde se verá si se aprueban o no cuatro reformas constitucionales vinculadas a los sistemas político y de justicia.

Según Ipsos Apoyo, este es el resultado a Boca de Urna de las preguntas que respondió la ciudadanía:



1.- ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

SI 87.1 %

NO 12.9 %



2.- ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?

SI 85.0 %

NO 15.0 %



3.- ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

SI 85.2 %

NO 14.8 %



4.-¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

SI 14.9 %

NO 85.1 %

SEGUNDA VUELTA



Pero no solo se irá a votar por el Referéndum 2018. En 15 regiones del país se elegirán gobernadores. La votación será entre los dos primeros candidatos que no superaron el 30 % de la votación, el pasado 7 de octubre.



Esto se dará en Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Áncash, Huánuco, Pasco, Lima Provincias, Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Tacna.