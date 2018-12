Este 9 de diciembre se realizará la segunda vuelta en 15 regiones del país a fin de elegir a gobernadores y vicegobernadores; y al mismo tiempo los peruanos fueron convocados a participar en el Referéndum 2018 sobre cuatro reformas constitucionales. Sin embargo, muchos no saben qué significan las preguntas de la consulta popular o si volverán a ser o no miembro de mesa. Por ello, en esta nota resolvemos tus dudas. ¡Lee a continuación!

En esa línea, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene una gran responsabilidad en estos comicios a fin de asegurar que más de 24 millones de peruanos ejerzan su derecho cívico sin contratiempos.

Para ello habilitó en su portal web un aplicativo a fin de que los ciudadanos puedan consultar el local de votación que les corresponde. A través de la opción “CONSULTA TU LOCAL DE VOTACIÓN AQUÍ” , también podrás verificar si fuiste elegido como miembro de mesa.

Al ingresar, debes escribir el número de tu DNI y añadir el texto de la imagen que se muestra para luego presionar la opción “Aceptar”.

A través de la página web de la ONPE podrás conocer tu local de votación para este Referéndum 2018.

Ahí te especificará el local de votación para la segunda vuelta regional y el Referéndum 2018. La información se complementa con un croquis del lugar y una referencia de la zona.

Cabe mencionar, que la segunda vuelta regional se realizará en Áncash, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima Provincias, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes. En tanto, el referéndum busca la participación de todos peruanos habilitados para votar en el Perú como en el extranjero.

Para las elecciones del pasado 7 de octubre un total de 1’120.555 de electores de Lima Metropolitana, Callao y las provincias de Trujillo y Arequipa eligieron sus locales de votación cercanos a sus domicilios. Los locales que les asignaron serán los mismos a los que deberán acudir este domingo 9 de diciembre.

-¿Cuántos peruanos sufragarán?-

Cabe señalar que al Padrón Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales se añadió un padrón electoral complementario para el referéndum, que incluye a 906.791 electores residentes en el extranjero y 92.055 jóvenes que cumplirán 18 años hasta el día de la consulta ciudadana.

De esta manera, quedan habilitadas para votar en el referéndum 24’373.821 personas (Perú y extranjero).

MULTAS POR NO VOTAR

Si eres de las personas que el día del Referéndum 2018 trabajará o estará fuera del país o con algún impedimento que te obliga a no emitir tu voto el próximo 9 de diciembre, podrías recibir una multa escalonada de acuerdo al nivel de pobreza del distrito que figura en su D.N.I.



De acuerdo al portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los montos irían desde los 20 soles de multa



Distrito considerado No pobre: S/83

Distrito considerado Pobre no extremo: S/41.50

Distrito considerado Pobre extremo: S/20.75



Pero si eres de los que salieron nuevamente elegidos como miembros de mesa (titular o suplente) en este Referéndum 2018, y no cumplieron con su deber, deberán pagar una multa de S/207.50



Y si además de ser miembro de mesa y a la vez no asistes a votar en este Referéndum 2018, tendrás que pagar doble multa: una por omiso a instalación de mesa y otra por omiso al sufragio.