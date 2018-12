Con su traje rojo, cinturón y botas negras y luciendo su característica barba blanca, apareció Papá Noel en Miraflores para votar en el referéndum.



Marco Gutiérrez Medina (60), también llamado el ‘Tayta Noel’, sin dejar de caracterizar a su personaje, acudió al colegio Carmelitas. Su presencia no pasó inadvertida. Chicos y grandes se tomaron fotos con él, además de pedirle regalos y ‘un buen año’.

Trome lo encontró camino a su centro de votación, presuroso, antes de que den las 4 de la tarde.



“Papá Noel también trabaja. No hay pretexto para dejar de dar alegría a los niños (llegaba de hacer labor social) y atender el futuro del país que también se decide en las urnas. Ya no me da tiempo de cambiarme, pero ¡vamos al referéndum!”, nos dijo el carismático ‘Taita Noel’, sin perder la sonrisa.

“Yo soy de la Blanquirroja. ¡Feliz Navidad para todos!”, expresó al llegar al colegio. Militares y personal de la ONPE lo ayudaron a ubicar su aula de votación y los miembros de mesa también se sorprendieron.

PIDE APOYO



Este Papá Noel, que es docente y se transporta en bus y cúster, se las ingenia para llevar alegría y repartir juguetes. “Voy a albergues, hospitales, zonas alejadas, a donde me llamen y se necesite hacer labor social. Pero mi bolsa de regalos ya está ‘chihuán’. Ojalá políticos, ministros y congresistas, con su ‘grati’ de Navidad, se animen a llenarla para llegar a más niños”, expresó.

TOME EN CUENTA



- Es natural de Arequipa y lleva 12 años caracterizando a Papá Noel. Al inicio lo hacía solo para su hijo y actuaciones en un nido.



- “Trato de hacer el personaje lo más real posible. La barba y la barriga son naturales”, dice sonriente.

- Facebook: TaytaNoel1. Pide cuidar derechos de los niños: su alimentación, educación y juegos.



- Le preocupa la delincuencia. “Sin seguridad no hay libertad”, dice.