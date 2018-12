Referéndum 2018: Así reaccionó Martín Vizcarra al conocer los resultados a Boca de urna | VIDEO

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, encabezó esta tarde una sesión de Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, previo a conocerse los resultados a 'boca de urna' del Referéndum , en las Elecciones 2018.

En la reunión, el presidente pudo escuchar atento los resultados que emitieron las encuestadoras que dan como ganadora a la fórmula 'SÍ-SÍ-SÍ-NO', que fomentó el Gobierno en las últimas semanas.

Con aplausos, el presidente Vizcarra y su Gabinete celebró los resultados extraoficiales y luego agradeció a la ciudadanía por participar masivamente en los comicios.

"Estas proyecciones nos permiten tener la seguridad que las propuestas que presentamos al Congreso de la República han sido acogidas mayoritariamente por el pueblo", indicó Vizcarra.

"Como Gobierno tenemos que cumplir con el mandato de la voluntad popular. El pueblo se ha expresado de manera masiva y nosotros tenemos que hacer las acciones correspondientes para implementar las decisiones", agregó el mandatario.

RESULTADOS A BOCA DE URNA - IPSOS



1.- ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

SI 87.1 %

NO 12.9 %



2.- ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?

SI 85.0 %

NO 15.0 %



3.- ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

SI 85.2 %

NO 14.8 %



4.-¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

SI 14.9 %

NO 85.1%