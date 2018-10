¡Regalamos 5 mil premios en efectivo con ‘el Gato de la Fortuna Navideño’!

3¡Volvió ‘El Gato de la Fortuna de Trome’! Ahora trae 5 mil premios efectivos que van desde los 50 soles hasta los 5 mil soles calientitos.



En esta oportunidad habrá tres cartillas para el concurso. La primera será publicada el 22 de octubre y jugará con los cupones que saldrán del 23 al 29 de octubre.

La segunda saldrá el 29 de octubre y se llenará con los cupones emitidos del 30 de octubre al 5 de noviembre y la tercera la publicaremos el 5 de noviembre (se llenará con los cupones del 6 al 12 de noviembre).



GANAR ES FACILITO



Solo completa una de las columnas de la cartilla y automáticamente te llevas el premio que aparece en la parte superior. Y para reclamar tu platita contante y sonante, solo debes llamar a ‘Aló Trome’ (311-6399).

Y si por esas circunstancias del destino no te toca ningún premio, no te lamentes, pues las cartillas no premiadas participan en el sorteo de 100 vales de pavos de 8 kilos cada uno. Solo ponles tus datos personales en el reverso y deposítalas en las ánforas autorizadas.

AQUÍ LOS PREMIOS...



- 15 premios de 5 mil soles

- 30 premios de mil soles

- 50 premios de 500 soles

- 100 premios de 200 soles

- 250 premios de 100 soles

- 4555 premios de 50 soles