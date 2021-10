Peruano que se respeta. La pandemia la alejó de los escenarios, pero Martina Común Castro, más conocida como Martina de los Andes , supo darle la vuelta a la situación preparando y vendiendo platos típicos a través de su página de Facebook. Hoy está más que contenta porque este domingo 24 de octubre vuelve a subirse a una tarima para cantarle a su público. Trome habló con ella en su casa de Ate Vitarte .

Martina, nació con talento para el canto…

Yo nací cantando (risas). Recuerdo que mientras sacaba a pastar a mis animalitos allá en mi querida Huancavelica siempre tarareaba diferentes canciones. Soñaba con cantar algún día sobre un escenario.

¿Empezó su carrera artística en su tierra?

No, a los 14 años vine a Lima buscando un futuro mejor. Trabajé como empleada del hogar y por las noches estudiaba en el colegio. En este tiempo participé en un concurso de orquestas en el Teatro Municipal de Lima. Esa fue mi prueba de fuego.

¿Su prueba de fuego?, ¿por qué?

Yo dije: “Si la gente me aplaude luego de mi presentación, significa que debo seguir este camino”. Y así fue. Dios me dio la oportunidad de ser artista.

Ha logrado posicionarse en el mundo del folclor…

Sí, pero me ha costado mucho. En mis inicios seguía trabajando como empleada del hogar para juntar dinero y comprar mis trajes y lanzar mis producciones musicales.

¿Qué siente al subir al escenario?

No sé cómo describirlo (se pone nostálgica). Escuchar los aplausos y los gritos de la gente me hace llorar de emoción. Estar alejada de los escenarios por la pandemia me ha afectado mucho, necesito volver a sentir ese calor humano que me llenaba de energía en cada presentación.

La conocen también como la ‘Reina del santiago’…

Sí, el santiago es un ritmo folclórico más movido que el huaylas y yo siempre hago bailar a mi público (risas).

"En mis inicios seguía trabajando como empleada del hogar para juntar dinero y comprar mis trajes y lanzar mis producciones musicales", recordó Martina. Fotos: Trome.

Ahora también prepara platos típicos…

Tuve que reinventarme por la pandemia. Como ya no tenía shows y cocino muy bien se me ocurrió la idea de preparar comidas típicas, como pachamanca, chancho al palo, picante de cuy y trucha. Lo publiqué en mi página de Facebook y empecé a vender. Este negocio me ayudó a salir adelante en este tiempo.

¿Dónde será su show presencial?

Será este domingo 24 de octubre en el local Río Hablador de Huachipa. Estoy muy emocionada por reencontrarme con mi público.

