Reinaldo Dos Santos dio su predicción hace unos minutos tras el reporte oficial de la ONPE. ‘El Profeta de América’ hizo una transmisión en vivo con sus seguidores para ponerle paños fríos a la situación electoral, que se vive de manera tensa en el Perú.

“Ya está predicho, con fe. La pregunta es: ¿quién será la próxima presidenta?. Tengan fe. El conteo rápido no es oficial” y muestra la imagen de Keiko Fujimori en su celular.

“No tengan miedo, tengan fe. Hombres de poca fe. Ustedes tienen que creer en mí. Les dije que ganaba Keiko y así será”, sentenció.

Es preciso señalar que horas antes, El “Profeta de América”, Reinaldo Dos Santos, llegó hasta la casa de Keiko Fujimori una vez conocido el Flash Electoral de la encuestadora IPSOS.

Al ser consultado si había sido llamado por la candidata de Fuerza popular, el vidente dijo que no. “No tengo contacto con candidata, nadie me ha convocado. Yo vengo por mi propia voluntad. No hemos conversado nada”, respondió a la prensa para luego asegurar que ella será la presidenta del Perú.

