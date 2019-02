POR: ÓSCAR TORRES



En estos momentos donde nadie está seguro en ningún lado, la violencia toma las calles. Algunos civiles hacen justicia por sus propias manos, incluso disparando contra los delincuentes en plena calle. Y los policías que matan a criminales van a prisión preventiva. Por tal motivo, Trome conversó con el exministro del Interior, general Remigio Hernani, quien pone el dedo en la llaga.



General Hernani, todos los días vemos en los noticieros asaltos, violaciones y sicariato, ¿qué está pasando?

No hay capacidad de respuesta de la policía, ya que no tiene gente que investigue. No hay una Policía de Investigación Criminal. Solo tiene gente que copa las calles, puede realizar una batida, puede hacer una presencia policial, pero no tiene detectives que permitan identificar y capturar, con el debido proceso, a las bandas organizadas.



Usted conoce al general Morán, ¿respalda su labor en el ministerio del Interior?

Hasta el momento excelente y él es miembro del grupo G9, que representa a un grupo de detectives en situación de retiro preocupados por la inseguridad ciudadana y que hemos hecho propuestas legislativas. El general Miyashiro es miembro de este grupo, así como el general Morán, ojalá que las propuestas se presenten lo antes posible para que se debata y que haya la posibilidad de que existan dos tipos de policía: una de prevención y otra de investigación criminal.



¿Puede decir lo mismo del presidente Vizcarra?

El presidente es una persona práctica, de razonamiento muy rápido y tremendamente lógica, por lo mismo que es ingeniero. Lo que pasa es que no nos escucha. El día que nos escuche se va a convencer de la necesidad de implantar esta propuesta que nosotros estamos promoviendo.

Entrevista Remigio Hernani

Lo cierto es que el jefe de Estado es quien debe liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿lo está haciendo?

No lo está haciendo, pero el presidente debería ser el líder. Él ha dicho que tres cosas son fundamentales para él y entre las tres cosas que ha manifestado, que es la violencia contra la mujer, la lucha contra la corrupción y la reconstrucción del norte, evidentemente no está la seguridad ciudadana, o sea, no es una prioridad, no está entre las primeras tres, ¿no?



Ha causado gran indignación en la ciudadanía que metan preso al suboficial Elvis Miranda por abatir a un delincuente en Piura, ¿qué opina?

Claro, es una ignominia por parte de estos jueces y fiscales que habría que investigarlos también, saber cuál es su paso por sus instituciones, saber si han sido rectos, pues lo que están cometiendo es un atropello tremendo en contra de un efectivo que ha cumplido con los protocolos, como corresponde.



La policía con mucho esfuerzo atrapa delincuentes y a veces la Fiscalía o el Poder Judicial los libera. ¿Esto se debe mayormente a la corrupción?

Hay varias cosas ahí. Una es que hay, muchas veces, documentos mal formulados y cuando no hay las pruebas necesarias, entonces ni los fiscales ni los jueces pueden hacer nada. Para eso hay que formar mejores policías y capacitarlos como corresponde. Quisiéramos tener siquiera la mitad de lo que tiene Brasil con su Policía Federal.

Inseguridad ciudadana General Hernani cree que está bien que una sola persona viaje en una moto.

MOTOS

¿Está de acuerdo con que se prohíba la circulación de dos pasajeros en una sola moto?

Mire, esto de las motos se sabe ampliamente que están siendo utilizadas para cometer delitos, igual que sucedió en Colombia, y si hay una prohibición y que solamente circule un motociclista solo, no acompañado, me parecería que está bien.



Usted estuvo trabajando inicialmente en el Plan de Seguridad del gobierno de PPK, ¿por qué salió?

Bueno, no me llamaron una vez que fue electo. Una vez que yo hice proselitismo por todo el Perú, caminé con PPK y otros dirigentes, simplemente no me llamaron. Llamaron al señor Basombrío, que hizo el desastre que hizo. Desmoralizó más a la policía.



Hablando de autoridades que luchan contra la criminalidad, le nombro un personaje y usted lo define:

DANIEL URRESTI: Sin comentarios con ese señor. Él no sabe del tema. Es puro bluf (fanfarronería), nada más.



GINO COSTA: Es un impostor, pues como hombre que dice saber de seguridad ciudadana, no sabe dónde está parado. Él es un teórico que se encarga de estudiar y leer las estadísticas, las experiencias de otros países y hacer sus famosos libritos, que al final no los lee nadie ni se pueden aplicar en nada, porque no aterrizan nunca...



GEORGE FORSYTH: Es un buen arquero. Ojalá que lo acompañen y que desaparezca las mafias, que apoye todas las acciones que hagan.



¿Cree que lo va a hacer?

Si no cuenta con inteligencia de la policía, es muy difícil.

Daniel Urresti dijo que no volverá a referirse más al caso de Hugo Bustíos. (Foto: USI) Daniel Urresti dijo que no volverá a referirse más al caso de Hugo Bustíos. (Foto: USI)

¿A qué se debe que no tenemos buena inteligencia policial?

Está muy venida a menos. Hace 32 años, cuando existía la Policía de Investigaciones, había 20 millones de habitantes y 18 mil 500 detectives para todo el Perú. Actualmente, tenemos 32 millones de habitantes y solamente tenemos 4 mil 500 detectives en el país.



¿Por qué cuando hay un asalto a bancos casi nunca funciona el ‘Plan Cerco’?

Porque esa es una improvisación. Sobre si posible que puedan lograr la captura en la huida, sí los es, pero ese no es el tema. El tema es neutralizar a esa banda criminal, que así como ha cometido ese delito, va a cometer otros más.



Entonces, nos faltan agentes en Lima y provincias...

Nos faltan por lo menos unos 25 mil detectives en todo el Perú.



¿Están siendo bien formados los nuevos agentes del orden?

No, pésimamente mal.

(GEC) El reinado de los 'Cuellos Blancos del Puerto' terminó. (GEC)

‘LOS CUELLOS BLANCOS’



Que exista una organización como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, en la Fiscalía y el Poder Judicial, obviamente genera más corrupción...

Por supuesto, cuando hay organizaciones dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial para favorecer el crimen, pues olvídese, la desmoralización es total.



En el primer puerto, por ejemplo, una de las zonas más peligrosas, gobernó ‘Chim Pum Callao’ durante 25 años y hay diversas denuncias que los vinculaban con mafias y organizaciones criminales...

Por supuesto, hay muchísimas mafias. Acaba de terminar el reinado de ‘Chim Pum Callao’, que tuvo allí el peaje al aeropuerto, que es un monumento a la impunidad. (A su líder) le pusieron cinco años, cuando debieron ponerle cadena perpetua por robarse la plata del país.



Tengo entendido que usted tenía un plan para la seguridad ciudadana, ¿de qué se trataba?

Revolucionar la investigación criminal. Captar recursos humanos, captar recursos económicos, tecnológicos, cambiar todo el tema y tener 4 mil 500 detectives más en el Perú en poco tiempo, en dos o tres años, y de allí disponer de, por lo menos, unos 25 mil.



Hay bodegas, pequeños negocios, que han sido asaltados seis o siete veces. ¿Cómo protegemos a esas personas?

Lamentablemente, no hay cómo. Están abandonados a su suerte. Van a las comisarías y no les hacen caso. No hay personal que resuelva el tema. Está dentro del porcentaje, que le digo, que no se resuelve en el país y eso no lo comprenden los políticos. Nosotros quisiéramos que el presidente Vizcarra nos escuchara solamente diez minutos para exponerle la gravedad que está viviendo la Policía Nacional y proponerle una alternativa de solución a esta gran inseguridad.



Hay policías que ahora tienen miedo de dispararles a los delincuentes por temor a que los metan presos. ¿Cuál es su reflexión?

Por supuesto. Cómo no voy a tener temor yo si voy a enfrentarme a unos delincuentes, mato a uno y termino en la cárcel, mejor me hago el loco, me pongo de perfil, silbo y me desaparezco. ¿Y qué? Bueno, que lo defienda Batman, Robin o no sé quién, que lo defienda, pues a mí me van a meter a la cárcel.



Gamarra, por citar un caso, está llena de extorsionadores. ¿Cómo se puede combatir ese flagelo?

La inteligencia operativa neutraliza a cualquiera.

¿Lleva consigo su arma de fuego cuando sale a la calle?

Por supuesto. Si uno no tiene un arma de fuego, puede ser víctima de cualquier cosa.



Muchas gracias, general Hernani. Ojalá se fumigue a tanta gente del mal vivir que hace daño a verdaderos peruanos trabajadores y honestos...

Una última reflexión y un pedido especialmente al presidente Vizcarra: Que escuche a este grupo, que no se deje influenciar por gente nefasta como el señor Basombrío o el señor Costa, que tuvo la flema de decir en el Congreso que cómo es posible que en los operativos policiales mueran delincuentes y no mueran los policías, imagínese cómo piensa un izquierdista caviar como él. Y ese ha sido ministro del Interior.