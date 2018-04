Mujer que figuraba como muerta pudo sacar su DNI en el Reniec: "Ya estoy viva"

Dolores Dora Silupu Mendoza por fin pudo tramitar su DNI. Días antes, la mujer quedó en "shock" tras acercarse a una sede el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para renovar su DNI y escuchar lo inimaginable.



En la sede de San Juan de Miraflores, Dolores Silupu no podía creer lo que le habían informado. No podía tramitar la renovación de su DNI porque figuraba como "muerta" desde 1995.



Dolores Silupu indicó que estaba viva, y que tenía los documentos respectivos de la renovación. Sin embargo, la entidad le pidió comprobarlo.



“La Reniec tiene que arreglar este problema porque estoy viva. Acá están los documentos respectivos que he renovado y ellos tienen que ser responsables porque no me van a decir que desde 1995 estoy fallecida. Me han dicho que tengo que comprobar que estoy viva, que tengo que arreglar el problema y no me explican lo que tengo que hacer”, dijo la mujer.



¿Cómo fue registrada como fallecida entonces? Dolores Silupu explicó que quién está detrás de toda esta situación es su exesposo Alejandro César Morales López, de quien se divorció en 2015 y tendría intereses económicos.



Benito Portocarrero, gerente de Imagen Institucional del Reniec, dijo a RPP que Alejandro Morales presentó al Reniec una partida de defunción de Dolores Silupu emitida por Villa María del Triunfo en 1995.



“ Esa partida es la que presentó su esposo, es decir, engañó a la municipalidad y cuando Reniec integra las partidas en 2012 entró también esa partida de defunción”, señaló Portocarrero.



" Ya estoy viva. Mucho más tranquila porque estaba mal por todo ese shock", dijo Dolores Silupu luego de finalmente obtener su documento de identidad.



Reniec aseguró que las personas que estén implicadas en la falsificación del documento serán denunciadas.