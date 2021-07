El Registro Nacional de identificación y Estado Civil (Reniec) y la Cancillería presentaron un nuevo servicio para que los peruanos residentes en el extranjero puedan realizar el trámite de renovación del DNI (Documento Nacional de Identidad) vía web desde su país de residencia y sin salir de casa.

Desde la comodidad de su casa u oficina, nuestros compatriotas solo tendrán que descargar en un celular con sistema operativo Android el aplicativo ‘DNI Biofacial’ del Play Store, con el que podrán validar su identidad y realizar su trámite en la página web del Reniec (www.reniec.gob.pe). La renovación les permitirá actualizar datos como foto, domicilio, estado civil y donación de órganos.

En esta primera fase, el DNI se podrá recoger en 18 consulados de siete países: Madrid, Valencia y Bilbao en España; Paterson, Houston, Houston, Denver, San Francisco, Washington, Los Ángeles, New York y Atlanta en Estados Unidos; Santiago en Chile; Buenos Aires en Argentina; Florencia en Italia; París en Francia; y Tokio y Nagoya en Japón.

El nuevo servicio ofrece dos opciones para realizar el pago de la tasa por concepto de renovación: 1) previamente a través de la web págalo.pe del Banco de la Nación y 2) en la misma plataforma de tramite Reniec con una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard, Diners Club o American Express. El usuario tienes que asegurarse que la tarjeta esté habilitada para compras en línea y para el extranjero.

PARA EL RECOJO

La plataforma de tramite da la opción a los peruanos residentes en el extranjero de elegir como lugar de recojo del DNI el consulado peruano en su ciudad de residencia. Incluso, puede elegir alguna agencia en Lima y el Interior del país, si tiene pensado viajar al Perú.

Cabe indicar que, si bien el aplicativo ‘DNI Biofacial’ y la plataforma del Reniec dan otras opciones de trámites como: duplicado de DNI y actualización de domicilio, entre otros, estos aún no están habilitados para los peruanos en el exterior, al menos en esta primera fase de trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y los consulados.

SEPA QUE

*Solo es posible renovar un DNI cuando ha caducado o caducará en 60 días o menos. Mediante la modalidad virtual, no se pueden actualizar la firma ni las huellas digitales.

*Al tomar fotografías usando DNI Biofacial, tener en cuenta lo siguiente: Las fotos no las toma el mismo usuario, sino otra persona que coloque el celular a unos 50 centímetros del rostro, de manera tal que ambos queden en posición paralela entre sí y perpendicular, con respecto al suelo. El ambiente tiene que estar bien iluminado (de preferencia con luz natural). El ciudadano no debe portar anteojos ni nada que le cubra la cabeza y no llevar prendas de color claro.