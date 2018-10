Jorge Muñoz, candidato de Acción Popular, venció a Renzo Reggiardo , Daniel Urresti y sus otros contrincantes en la carrera por ocupar el sillón municipal de Lima, a boca de urna de IPSOS y Datum, consagrándose así como nuevo alcalde de la capital, cargo que asumirá el próximo 1 de enero de 2019.



Frente a la victoria de Jorge Muñoz, cabe preguntarse, ¿qué hizo que Renzo Reggiardo, quien estaba primero en las encuestas, se dejara vencer por el exalcalde de Miraflores por amplia mayoría de votos?

AUSENCIA EN EL PRIMER DEBATE



Renzo Reggiardo cometió varios deslices que, probablemente, le restaron votantes en estas Elecciones 2018. Quizá el error más evidente de todos fue no presentarse en el primer debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



En un primer momento, Renzo Reggiardo solicitó al JNE que los debates, previstos para el 23 y 30 de setiembre pasados, sean realizados en un solo día. Posteriormente, al recibir la respuesta negativa del organismo, argumentó que no asistiría porque le incomodaba estar frente a varios candidatos que lo difamaron.​

Renzo Reggiardo: Hicieron 'minuto de silencio' por su ausencia en el Debate Municipal 2018

SU HIJA



Tras no participar en el debate del 23 de setiembre, Renzo Reggiardo bajó en las encuestas, por lo que sí se presentó en la siguiente reunión planificada para el 30 del mismo mes. Sin embargo, allí cometió otro error que le valió una nueva baja: llevar a su hija, quien fue víctima de la inseguridad ciudadana en el 2011.



Para muchos expertos en temas electorales, la estrategia de Renzo Reggiardo de presentar a su hija en el debate fue un gesto 'grosero' puesto que la expuso a pesar de ser menor de edad y a pesar de haber sido víctima de la delincuencia.

Renzo Reggiardo fue a misa y desayunó en Manchay antes de votar. Foto: Twitter Renzo Reggiardo fue a misa y desayunó en Manchay antes de votar. Foto: Twitter

DEUDAS



Además, Renzo Reggiardo también fue muy cuestionado por una serie de denuncias por deudas. El consultor político Germán Trejo lo acusó de haber incumplido con el pago de 100 mil dólares por concepto de los servicios de asesoría política. Además, el cantante Jean Paul Strauss denunció que le debe un monto de dinero desde hace dos años, aunque no especificó la cantidad ni las razones del préstamo.

PLAGIO



El diario El Comercio denunció que el plan de gobierno de Renzo Reggiardo registra más del 50% de información que coincide con otras fuentes. El documento del candidato de Perú Patria Segura no cita los textos, no utiliza comillas, notas a pie de página ni bibliografía.

VÍNCULOS CON EL FUJIMORISMO



La congresista fujimorista Luz Salgado fue la fundadora del partido de Renzo Reggiardo, Perú Patria Segura, que anteriormente se llamaba Cambio 90. Sí, el partido con el que Alberto Fujimori llegó a la presidencia del Perú.

"Es falso que sea topo del fujimorismo", declaró Renzo Reggiardo. (FOTO: USI) "Es falso que sea topo del fujimorismo", declaró Renzo Reggiardo. (FOTO: USI)

EMPRESA OFFSHORE



Finalmente, Renzo Reggiardo también contaba con una empresa en Panamá que no declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones. Según el candidato, la empresa Yuchip Latin America INC nunca estuvo operativa, por lo que no incumplía ningún marco legal.