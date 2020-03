En pleno Estado de Emergencia Nacional, diversos usuarios de las redes sociales reportaron el corte del servicio eléctrico y un apagón en varias zonas de los distritos de Miraflores, Chorrillos, Barranco, San Borja y Surco. Sin embargo, representante de Luz del Sur detalló que la falta de luz eléctrica en varios distritos de Lima Sur fue por falla de un transformador y no por el estado de emergencia; además señala que no hay cortes programados durante la cuarentena obligatoria.

A través de las redes sociales, los usuarios instaron a que las autoridades correspondientes se pronuncien y brinden una solución inmediata debido a que no pueden salir de sus hogares por el Estado de Emergencia Nacional decretado por el Ejecutivo a fin de evitar más contagios por coronavirus (COVID-19).

“Se ha ido la luz en los distritos de Barranco, Miraflores y Surco ¿Alguien sabe algo? Luz del Sur no responde”, “En Miraflores y Surco dicen que también hay apagón”, “Se reporta corte de electricidad en Surco, Barranco, Chorrillos y Miraflores”, “No podemos salir de nuestras casas porque no nos dejan, por favor que vuelva la luz”, “En cuarentena y sin luz”, fueron algunos comentarios de los usuarios en Twitter.

En la página de los Bomberos, reportan personas atrapadas en algunos ascensores de los edificios situados en Miraflores. La misma situación se repite en un edificio de San Borja. Al lugar han llegado algunas unidades para el rescate.

En comunicación con Luz del Sur, al empresa informó que en estos momentos se encuentran trabajando para conocer la causa del corte y restablecer el suministro eléctrico.

