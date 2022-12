NO SE LE CUMPLIÓ. La reportera de América Televisión, Jessica Roca, se enlazó EN VIVO desde la Feria de los Deseos en La Victoria y tuvo un incómodo momento cuando Federico Salazar le preguntó si su cábala del año pasado se le cumplió. La periodista respondió que no, pues no logró casarse.

Como se recuerda, en el 2021, en estas mismas fechas, la reportera pidió EN VIVO a su novio que se case con ella, causando la sorpresa de Verónica Linares. Incluso, se hizo un ritual para contraer nupcias lo más pronto posible en el 2022. Un año después, esto no se cumplió.

“No es la primera vez, por lo menos es mi segundo año consecutivo que vengo aquí porque quiero mi baño de florecimiento y pedir otro tipo de deseos este año. Ya no vamos a pedir lo que pedimos el año pasado que fue casarnos, ahora vamos a pedir otra cosa, platita que es lo que más necesitamos ”, dijo.

“¿Se cumplió o no se cumplió el deseo del casorio?” , fue la pregunta de Federico que puso en aprietos a Jessica Roca.

“ No se cumplió, de repente se cumple en el transcurso del año , no lo sabemos, vamos a ver, pero ahora vamos a concentrarnos en el dinero porque sin dinero no podemos hacer la fiesta”, agregó.

Reportera de 'América Noticias' responde si está casada o soltera