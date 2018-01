Reportera hace nota desde la piscina y Lorena Álvarez la trolea así [VIDEO]

La reportera Kalú Montoya se encontraba lista para iniciar su nota veraniega en el parque acuático el 'Paraíso del sur', en Villa El Salvador, cuando la conductora Lorena Álvarez la troleó en vivo.



La joven solo esperaba que sus compañeros en el estudio le den el pase para continuar con su nota, pero Lorena Álvarez no quiso dejar pasar la oportunidad para hacer un comentario.



Álvarez advirtió a la reportera que no se relajara mucho porque ya no faltaba nada para la llegada del papa Francisco.



"Ahí te vemos tomando el sol. Espero que la ronquera se te haya curado, mi querida Kalú, porque si no hay que trabajar con el Papa (Francisco) ojo. No creas que te tienes que relajar no más. Adelante", dijo la conductora a modo de broma.



La reportera tomó con humor las palabras de Álvarez, y enseguida se sacó los lentes de sol, y empezó su nota.