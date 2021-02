Restaurantes en cuarentena: “Perú ya no es el primer destino gastronómico de Sudamérica, se han perdido más de un millón de empleos y no hay reactivación” También los ‘top’, como ‘Central’, ‘Maido’, ‘Osso’, ‘Isolina’ y otros, sufren los efectos del cierre de salones y están en riesgo. “Restaurantes chicos y grandes, de cadenas, incluso de alta cocina, todos están golpeados”, indicaron a Trome. Más de 100 mil quebrarían, delivery no les resulta suficiente y esperan poder abrir el 1 de marzo.