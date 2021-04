El gremio de restaurantes eleva su voz de protesta, pues atraviesa una terrible crisis que sigue obligando al cierre de miles de locales. ‘Esperamos que el gobierno reaccione y tome las medidas adecuadas para ayudar al trabajo formal’, señalan.

Las seguidas cuarentenas y las restricciones para sus operaciones sigue frenando su recuperación. En Semana Santa, estiman que perdieron 150 millones de soles por día y los más afectados han sido las cebicherías, ya que eran las que tenían mayor movimiento durante esos días y no todas pueden implementar el delivery, que funciona más para los restaurantes fast food (de comida rápida).

“Los (que tenemos) restaurantes peruanos estamos ‘fritos’”, fue la enfática expresión que dio a Trome la presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), Blanca Chávez, para resumirnos la situación de su sector por las restricciones y la reciente cuarentena.

Restaurantes siguen luchando su reactivación. (Foto: GEC)

100 MIL NEGOCIOS CERRADOS

“No me sorprendería que ya estemos bordeando los 100 mil negocios cerrados. La situación es muy crítica. Pedimos a gritos que los domingos circulen vehículos particulares, porque el delivery no es viable para todos para muchos negocios pequeños resulta caro implementarlo y no les da buenos resultados. También estamos pidiendo que el toque de queda sea a las 12 de la noche, lo que nos permitiría tener la posibilidad de atender cenas”, dijo Blanca Chávez.

En cuanto al tema de aforo, remarcó que este no debe ser restringido con un porcentaje para los restaurantes, ya que cada establecimiento se rige por el distanciamiento entre mesa y mesa. “Nuestro protocolo es el más exigente de Latinoamérica”, enfatizó.

Restaurantes ofrecieron por delivery rica gastronomía de Semana Santa. (Isabel Medina / Trome).

MESAS DISTANCIADAS EN VEZ DE AFORO

A su vez, Gonzalo Valencia, representante de la Unión de gremios y asociaciones de restaurantes, señaló que el protocolo de los restaurantes formales “es bastante potente, ya que exige un distanciamiento de metro y medio entre las mesas. La reducción de aforo limita a muchos restaurantes, y eso creo ha sido entendido por la premier, porque es un pedido bastante lógico”, expresó.

Asimismo, la destacada chef añadió que los restaurantes formales no son foco de contagio. “Como todos los sectores, estamos luchando la reactivación de nuestros negocios y, en nuestro caso, también para conservar nuestras tradiciones y a la cocina peruana que tanto orgullo nos ha dado”. refirió Chávez.

Los servicios de delivery no resulta aplicable para todo el rubro de restaurantes. (Foto: GEC)

SEPA QUE:

*Restaurantes esperan respuesta estos días, de parte del gobierno, tras su reunión con la PCM. Piden apoyo con el IGV.

*Los más afectados de Semana Santa fueron las cebicherías, vendieron muy poco.

*Las ventas mediante el servicio de delivery son bajas, representan un 15% y como máximo el 20%, cuando la venta es buena.

*Indican que se necesita nuevo Reactiva, pero enfocado en la micro y pequeña empresa. (Isabel Medina)

Restaurantes siguen luchando por su reactivación. (Foto: GEC)