AFP: Miles de aportantes han generado su solicitud para el retiro del 25% de sus fondos de jubilación, según el cronograma establecido. No obstante, muchas personas no pudieron acceder en la fecha que le correspondía. ¿Qué hacer si no te registraste?

Las AFP establecieron un cronograma según el último número del DNI para ingresar la solicitud del retiro del 25%. El plazo es de dos días por digito del documento de identidad y el plazo, que se inició el pasado 18 de mayo, termina el próximo 12 de junio.

Sin embargo, existen aportantes que por diversos motivos no pudieron realizar la solicitud y la propia pagina de la AFP para tal fin, no les permite registrarse fuera de fecha.

Para las personas que no pudieron acceder a la solicitud se ha establecido un segundo tramo, con su cronograma correspondiente, a partir del 15 de junio.

“Si no te registraste en la fecha, a partir del 15 de junio vamos a tener un segundo cronograma donde las personas van a poder ingresar nuevamente a solicitar el retiro del 25%. Eso lo vamos a publicar en todos los medios de comunicación”, aseguró Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP.

AFP: Tramo 1 del cronograma de retiro del 25% | Trome

¿Cómo solicitar el retiro del 25% de las AFP?

1. Verificar la fecha que corresponde ingresar la solicitud según el cronograma de las AFP.

2. Ingresar a web https://www.consultaretiroafp.pe

3. Dar click en la opción de retiro del 25%

4. Elegir según el caso, si tienes una cuenta bancaria o crear una de manera virtual.

5. Ingresar número de DNI, dígito verificador y fecha de nacimiento.

6. Completar los datos de la solicitud virtual.

7. Aceptar y enviar la solicitud, y esperar la ventana que confirme el registro.

Recomendación: Tener todos los datos a la mano, ya que la pagina web de la AFP tiene un tiempo límite para realizar la operación.

AFP: ¿Cómo solicitar el retiro del 25%? (VIDEO: Asociación AFP) (Trome)

AFP: Datos del DNI a tomar en cuenta para realizar el retiro del 25% | Trome

Canales de atención de las AFP para el retiro del 25%

Para conocer más sobre las alternativas de retiro de tus fondos de AFP, la Asociación de AFP pone a tu disposición diversos canales de atención:

Sobre retiro del 25% de tu AFP: Ingresa a https://inforegistro.asociacionafp.pe/ donde encontrarás toda la información que necesitas sobre el retiro del 25%

Para dudas y consultas: Llamar al (01) 399-3015 o escribir al correo consultaretiroafp@asociacionafp.com.pe indicando tu AFP en el asunto.

AFP: Retiro del 25% de los fondos | Trome

