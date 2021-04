La Revolución y la Tierra, el documental más visto en el Perú hasta la fecha, se transmitió hoy por TV Perú. A dos años de su participación en el circuito nacional e internacional sigue siendo visto, distribuido y aplaudido.

En un primer momento se transmitiría el 4 de abril, sin embargo, las quejas de sectores conservadores habrían hecho retroceder a representantes de canal del Estado. Finalmente, hoy se estrenó por ese mismo medio.

De inmediato se volvió tendencia en Twitter, usuarios de esta red social celebran que el Estado transmita este largometraje porque aborda un episodio importante de la historia peruana, la reforma agraria implementada en el gobierno de Velasco.

Hoy a las 10pm en @tvperupe , La revolución y la tierra por primera vez en señal abierta. #larevolucionxtvperu pic.twitter.com/XFXkV7QzJf — La revolución y la tierra HOY 10pm en TVPerú (@revolucytierra) April 18, 2021

“El compromiso con TV Perú es desde 2019. Es una ayuda mutua. Nos ofrecen un espacio para promocionar el documental en las salas de cine cuando está en cartelera, lo cual sucede con todas las películas peruanas, y nosotros nos comprometemos a pasar el documental. No hay una contraprestación económica: la publicidad y el espacio tienen un valor equivalente a cuando ha estado en salas y festivales. Como el 2020 fue un año atípico, se fue aplazando la transmisión en TV Perú, que tuvo la posibilidad de programarlo para este año”, dijo Benavente Secco a este diario.

Benavente Secco dijo que no estaba tan seguro de que lo emitan el domingo 4 de abril, sobre todo, porque los televidentes iban a estar más pendientes de los dominicales a una semana de las Elecciones 2021, pero tampoco esperaron que lo postergan por presiones.

“Nosotros no escondemos que es un documental político. Sin embargo, no es partidista, en el sentido que no apoya a ningún candidato o partido político en particular”, agrega.

"Hay personas que cuentan que ellos vestían a los patrones. Les ponían sus zapatos, que ellos le ponían su pantalón" @mercrisostomo vía @revolucytierra pic.twitter.com/LIRBr0EqoC — Dheys Rios Acosta (@DheysRios) April 19, 2021

Finalmente, el director de La Revolución y la Tierra, a quien le tomó cuatro años de investigación este trabajo, criticó que a muchos políticos les conviene que los peruanos no conozcan nuestra historia como la Reforma Agraria.

“La historia nunca está escrita en piedra. Siempre es un campo de batalla y, lamentablemente, ha sido utilizada de manera interesada por muchos grupos políticos a lo largo de nuestra República. A muchos les conviene que no sepamos nuestra historia”, sentencia.

"Las clases altas peruanas todavía durante el siglo XIX se sentían españolas y hasta muy entrado el siglo XX", dice Héctor Béjar. De inmediato, Petrozzi, Salaverry y Vitocho de rodillas antes el rey de España. Entre los grandes momentos de La Revolución y la Tierra. pic.twitter.com/Ml9pH3LvAC — leggiere (@leggiere) April 19, 2021

¡Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza! La revolución y la tierra 👏👏#tvperu pic.twitter.com/x7yjHwlrQo — Said Fonseca (@SaritaFonseca) April 19, 2021

HABLAN LAS CINEASTAS

Entiendo que algunas personas, con cierto poder, exigieron el cambio de fecha de La Revolución y la Tierra porque tienen miedo de que se hable sobre desigualdad social, racismo y explotación laboral a los pocos días de las elecciones. Al mostrarse en TV Perú va a llegar a espectadores del interior del país que no pudieron verla en otras plataformas y podrán reconocer nuestra historia y comprender muchas cosas. Lo que se muestra no es mentira; es nuestra historia. El cine es un arte que busca la reflexión de quiénes somos y por qué somos lo que somos. Las ficciones intentan hacer las mismas reflexiones, pero con licencias.

Marcela Cossíos – Guionista, directora y escritora.

Estoy totalmente ofendida, burlada y decepcionada con la decisión que ha tomado TV Perú de postergar la programación de La Revolución y la Tierra. Es un absurdo más a lo que someten a los espectadores peruanos. Algunos no entienden la diferencia entre una campaña electoral y el trabajo de la cultura. Les preocupa que el documental exponga los problemas de injusticia; lo único que correspondía era respetar el calendario y que los televidentes hagan las asociaciones que quieran hacer ante un producto que fue estrenado hace unos años. Me llama la atención que el canal del Estado se preste a este discurso poco respetuoso.

