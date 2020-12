PARA NO CREERLO. Ricardo Belmond volvió a violar las normas de sanidad al acudir este domingo 20 de diciembre a la playa Agua Dulce de Chorrillos. El exalcalde de Lima se paseó sin mascarilla y no respetó el distanciamiento social al igual que su reducido grupo de simpatizantes.

Ricardo Belmont, quien hace un par de días realizó un acto similar, pidió a sus seguidores que acudan a las playas el día domingo, pese a que las normas por la pandemia del Coronavirus lo impiden, con el objetivo de salvaguardar la salud de los ciudadanos.

El líder de RBC no usó la mascarilla durante todo el tiempo que estuvo en la playa. No le importó que las personas se le acercaran para tomarse fotos con él o se acercaran para hablar pues para él, no existe el COVID.

“Yo voy a creer que existe el Covid cuando mueran unos cinco ministros”, “Vayan a las playas”, fueron algunas de sus frases, en medio de su intervención que generó la algarabía de sus peculiares simpatizantes que lanzaban vivas a su nombre.

De esta forma, Ricardo Belmont vuelve a generar polémica y debate pues, pese a que las cifras indican que existe un incremente de casos en el país, sigue instando a sus fervientes fans a que no cumplan las normas.