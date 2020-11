DESTROZADA. Así se encuentra Jeanet Gómez, madre de Carlos Ezeta, el joven que la noche del último martes golpeó de un puñetazo al congresista y vocero de Acción Popular, principal bancada que promovió la vacancia de Vizcarra, Ricardo Burga.

“Por favor, perdonen a mi hijo, le pido perdón a nombre mío y de mi hijo. Él está arrepentido, yo he hablado con él, su abogado también. Sí actuó mal pero se dejó llevar, la indignación, no sé. Yo sé que está mal pero él no es así, no sé realmente por qué ha actuado así”, dijo la mujer para 90 Matinal.

Asimismo, contó que el joven no planificó el ataque contra el parlamentario, solo acudió a la zona ‘de curioso' ya que viven muy cerca. Comentó que no puso resistencia a su detención pero que en la comisaría dicen que golpeó a un policía. “Eso es mentira”, aseguró.

“Están los videos, no se ha resistido a nada, ha entrado tranquilo al carro que lo ha traído para acá”, dijo la madre de Carlos Ezeta para Latina. “Él no es violento, nunca ha pisado una comisaría y no tiene antecedentes”, agregó entre lágrimas.

Según Gómez, su hijo no tiene estudios formales pero trabaja hace muchos años en publicidad. En ese sentido, comentó que no tiene carnet de prensa, como se especuló anoche para explicar cómo logró pasar la valla exclusiva para los periodistas.

Madre de joven que golpeó a congresista Ricardo Burga pide entre llantos que lo perdonen | LATINA