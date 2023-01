La noticia de que el extécnico de nuestra selección, Ricardo Gareca, está a unos pasos de ser el nuevo entrenador de la escuadra ecuatoriana, causó revuelo. Todavía no es oficial que asumirá el cargo, pero está en portales deportivos, algunos calificándolo de’¡Bombazo!, ya que sería ‘rival’ de Perú.

El impacto en los hinchas fue inmediato, entre ellos Jaime Willis, el ‘Gareca Peruano’, quien asegura que al ‘Tigre’ se le extraña. Trome conversó con él sobre el posible liderazgo de Ricardo Gareca a la selección de Ecuador, y el recordó además que aquí junto a otros hinchas hicieron realidad el deseo que tenían de conocerlo en persona y poder abrazarlo.

Gareca peruano y otros hinchas representativos cuentan cómo se dio el encuentro con el 'profe Ricardo Gareca. (Entrevista: Isabel Medina / Trome Compos.)

“Como hincha siento mucha pena. Él mismo dijo ‘ Quiero mucho a Perú’, estuvo dispuesto a vivir con su familia acá y sabe que somos un pueblo agradecido. Tras 36 años, volvimos al Mundial y casi se repite la hazaña; pero la mala gestión de nuestra Federación no lo retuvo. Hasta ahora se le extraña y el cariño, del Perú hacia él y viceversa prevalece, estoy seguro”, afirmó.

Un gran amor con el Perú

El ‘‘doble ‘ de Ricardo Gareca sostuvo que también que con Ecuador él podrá ser ‘rival’ de Perú en Eliminatorias, y en la cancha hay que ser profesional.

“Es técnico, muy profesional. Ha enfrentado a Argentina, su país, y no mezcla sentimientos, lo ha demostrado . Dará lo mejor, con mente fría y siempre ‘pensá’, pero el cariño por la Blanquirroja no se lo quitarán”, dijo Gareca peruano.

“Es como una ex a la que has amado mucho. Un gran amor que por terceros dejan de estar juntos. Pero esa pareja no terminó porque dejaron de quererse sino por un ‘papá ambicioso’ que arruinó esa relación ”, comentó también a Trome.

Añadió que no se olvidará todo lo que hizo por Perú y los jugadores le estrecharán la mano. “No veremos los ‘abrazos de gol’ que tanto nos emocionaron, sobre todo con Cuevita, pero el respeto de los jugadores y toda la gente está. Y lo sé porque al ‘Gareca peruano’ le siguen saludando, abrazando y pidiendo ‘selfie’, porque al verlo recuerdan el cariño que sembró él”.

El 'Gareca peruano' conversó con Trome sobre la noticia de que Ricardo Gareca sería el nuevo DT de la selección de Ecuador. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Britanie Arroyo)

Sepa que:

Piensa que, en algún momento, el ‘Tigre’ Gareca regresará, sea para dirigir la selección o un club grande.

Gareca peruano es taxista. Tiene brevete categoría A2B, y le gustaría poder contar con un trabajo de modo más estable. Puede ubicarlo a través de su página de Facebook.

El 'Gareca peruano' conversó con Trome sobre la noticia de que Ricardo Gareca sería el nuevo DT de la selección de Ecuador. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Britanie Arroyo)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¡Papá Noel playero! ‘Tayta Noel’ cambió su traje polar, goza del mar y hasta aprende a surfear

Shakira y su canción con Bizarrap: ¿Ya superó el dolor de la separación de Piqué y se trata de ‘facturación’?

¡Vuelve a vivir! Sacan pulmones dañados a adulto mayor y gracias a donante los reemplazan con exitoso trasplante

¡Nuevas vidas! Bebé tapir, mono leoncito y más animalitos han nacido en el Parque de las Leyendas

Don Feliciano: El ‘aquamán’ de 67 años que limpia y filtra el agua que consumen más de 70 mil peruanos

¡Irán a la NASA! Buscan a más niñas peruanas para participar del programa ‘Ella es Astronauta’