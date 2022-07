Tristeza, pero a la vez respaldo a la decisión del ‘profe’ Ricardo Gareca es el sentir de la hinchada blanquirroja, entre ellos de su ‘doble’: el Gareca Peruano (Jaime Willis). Lamentan que el técnico argentino que se ganó el cariño del país y nos generó tantas alegrías con el deporte del fútbol, ya no seguirá dirigiendo a la selección peruana.

“Estoy triste, como todos, porque era esencial que se quede. Me da pena que se fue y lo que viene después es casi empezar de cero y, seamos todos sinceros, ¿Quién va a querer que le ‘mochen’ casi la mitad de su sueldo? Yo tampoco aceptaría. Es una ofensa con todo lo que ha logrado de llevarnos a un Mundial y ser subcampeones de la Copa América. Creo difícil que se consiga otro técnico de su nivel.”, dijo el Gareca peruano a Trome.

Añadió que su personaje (Gareca Peruano) salió por su gran parecido físico y por el cariño que se le tiene al ‘profe’ Gareca.

“Mi imitación ha sido siempre con respeto y me ha hecho sentir el afecto de la gente hacia él. Algunos piensan que me quedé sin chamba, pero no se trata de eso sino de sentimientos . Soy taxista e hincha de la selección por muchos años, además he sido jugador de segunda división y sé lo que se siente irse. Pero sus logros no se van a borrar y el personaje seguirá recordándolo con cariño”, aseguró.

El 'Gareca peruano' y otros hinchas representativos agradecen a Ricardo Gareca tantas alegrías que supo dar al Perú . (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Britanie Arroyo / Trome)

Incondicionales

Trome también consultó el sentir de otros ‘hinchas incondicionales’, quienes tenían la expectativa de que el ‘Tigre’ Gareca se quedara.

“Me duele, confiaba en que se quedaba, pero respetamos su decisión y ha dicho una gran verdad: falta apoyo al deporte. Él nos sacó de cenizas, con apoyo de Dios rompió maleficios y nos devolvió la confianza y la realidad de volver al Mundial”, dijo el Hincha israelita.

“Gracias a él tuvimos jornadas de mucha alegría en tiempos donde el fútbol y gritar ‘goool’ ha sido el mejor lugar donde el país se unió, sin diferencias... Solo desearle lo mejor en lo que se le viene a Tigre”, afirmó Lapadula de Gamarra.

“Nos da pena que se fue, Hizo un gran trabajo con el plantel. Será interesante ver quién viene, porque tendrá que cubrir gran vacío en su puesto y ganarse a la hinchada”, sostuvo el ‘Gladiador Cholo’.

“Es muy triste, yo pensé que se iba a quedar. Al inicio, cuando se empezó a decir ‘Gareca ya no va más’, pensé que eran solo mentiras y rumores, hasta que vi el mensaje en redes de Antonio García Pye que le decía ‘Gracias, profe, por tanto...′ ya vi que era verdad y me puso triste, pero ya solo agradecer que nos llevó al Mundial y a la final de una Copa América. Ojalá venga un técnico bueno y a seguir todos apoyando a la selección”, expresó el Gordo Humo.

Fieles hinchas de la selección agradecen a Ricardo Gareca y le piden 'que no se vaya'. (Cort. Hinchas - Trome)

Sepa que:

Gareca peruano llegó a conocer al profe Gareca. También un video registró que su imitación causó gracia al ‘profe’.

También Run Run de la Selección , indio de Paramonga, hincha inca, el fantasma, y muchos otros hinchas incondicionales están apenados con la noticia de que Gareca no seguirá con la selección peruana.

El ‘Gordo humo’ es uno de los hinchas incondicionales y el último que despidió en Perú a Ricardo Gareca. Le obsequió muñequitos alusivos a él, a su esposa e hijos.

‘Profe Gareca, vuelva pronto’

Al profe, con cariño. Ricardo Gareca goza de gran aceptación en la hinchada peruana y algunos incluso no dejan de estar en momentos significativos, aunque de por medio no haya un balón.

Uno de ellos es Jhaan, más conocido como ‘Gordo Humo’, quien la semana pasada acució al aeropuerto internacional Jorge Chávez para despedir con cariño al ‘Tigre’ Gareca . Además, con habilidad, consiguió acercarse a él y a su esposa. No solo logró una foto de recuerdo sino entregar lindos detalles para la familia.

“Me las ingenié, esperé y esperé, pero pude entregar estos muñequitos que pedí elaborar a una amiga. Son peluchitos hechos a mano, de él, de su esposa (Gladys Hartintegui) y de sus hijos Milton y Fiorella. A su hijo Robertino sí pude darle tiempo atrás. Les gustó, ‘está muy bonito, muchas gracias’, me dijeron. Fue todo rápido, les deseé buen viaje ... Ojalá el ‘Profe’, vuelva pronto’”, dijo a Tome, con cierto tono de nostalgia. (Isabel Medina)

La reacción de Ricardo Gareca al ver a su doble alentándolo durante el banderazo se hizo viral | VIDEO (Foto: TikTok/jhon_maca_27).

