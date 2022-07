Como todos lo vimos en imágenes, el esperado encuentro se dio. A menos de 24 horas de que Ricardo Gareca dejara nuestro país, su ‘clon peruano’, Jaime Willis, pudo por fin conocerlo y hasta ser reconocido por el ‘Tigre’ como ‘su doble ’. La emoción que embarga al ‘Gareca peruano’ crecía alrededor, pues también el exdirector técnico de la selección peruana se despidió en persona de ‘Cuevita’, el imitador, y de otros hinchas incondicionales como ‘Lapadula de Gamarra’, el ‘Gordo Humo’ y el ‘israelita’.

Estos hinchas fueron a la dirección donde vivía Ricardo Gareca y pacientemente esperaron para poder conocerlo. Pasaron horas (pues él estuvo esa noche en una reunión con parte de su equipo técnico) y aproximadamente a la medianoche, como mágico cuento, el deseo se cumplió.

“Bajó de su carro, sencillo, tranquilo… y nos dijo. ‘muchachos, cómo están’ y agradecido accedió a tomarse fotos con nosotros y firmar nuestras camisetas. Preguntó mi nombre y al firmar me dijo y escribió: ‘A Jaime Willis, ‘mi doble’ ”. Me temblaron las piernas, incluso tartamudeaba de la emoción”, contó Willis a Trome.

De la emoción vivida, no pudo ni dormir esa noche, al regresar a casa. “Es como que al artista del que eres fan lo tengas al frente. Una emoción tremenda. Además, me reconoció como ‘su doble’ y es que la imitación que hago como Gareca peruano siempre es con respeto. No solo me parezco físicamente a él, le agradezco tantas alegrías y lo admiro”, sostuvo Willis.

Gareca peruano y otros hinchas representativos cuentan cómo se dio el encuentro con el 'profe Ricardo Gareca. (Entrevista: Isabel Medina / Trome Compos.)

“Me volvés loco, Cuevita”

También hubo inolvidable despedida con ‘Cuevita, el imitador’. “Como hincha estoy feliz y agradecido. El ‘profe’ Gareca pudo haber entrado con su carro a la cochera o apenas abrir la ventana y saludarnos; pero es tan caballero que al vernos bajó, incluso accedió no solo a firmar las camisetas sino a que podamos grabar esos momentos en videos”, contó.

También detalló que Gareca incluso bromeó mientras firmaba: ‘ Me dijo: ‘Vamos, Cuevita, me volvés loco ’ y nos hizo reír. Era el momento. Lo abracé y le dije ‘Gracias, padre ’”, reveló a Trome ‘Cuevita el imitador’ (de Christian Cueva).

El hincha israelita ya conocía al ‘Tigre’, pero se contagió de la alegría de sus compañeros, como el ‘Gordo Humo’ y ‘Lapadula de Gamarra’.

¿Cuál fue el mensaje que les dio?

Trome también conversó con el ‘Gordo Humo’, quien tenía esa noche un polo con la frase ‘Gareca no te vayas’. Además, hace poco fue quien también tuvo oportunidad de acercarse a Ricardo Gareca y a su esposa en el aeropuerto y les obsequió unos muñequitos alusivos a ellos y sus hijos.

Ahora nos detalló momentos del encuentro que estos hinchas, que son parte de ‘los incondicionales’, tuvieron con el ‘Tigre’ Gareca.

“Llovía, llegamos como a las 8:30 de la noche y esperamos hasta la medianoche, pero fue genial. Mientras aguardábamos la llegada del ‘profe’, algunos que pasaron en carro se bajaron y se acercaron pensando que Gareca peruano era el verdadero, ¡ja,ja! Y de todas maneras hubo fotos porque sí se parece”.

“Después él (Jaime Willis) y Cuevita estuvieron haciendo tiktoks mientras esperábamos, y en eso apareció el ‘profe’ Gareca en su carro. Nos acercamos y a todos nos atendió con esa sencillez que todos han podido ver. Y hasta el último dijo: “ Gracias a ustedes, gracias a todos los hinchas’.‘ Y pidió “no dejen de alentar al equipo ”.

Hinchas agradecen a Ricardo Gareca tantas alegrías que supo dar al Perú . (Entrevista: Isabel Medina / Trome)

Incondicionales

En este encuentro también estuvo Lapadula de Gamarra, el hincha fabricante de gorras personalizadas que con creatividad hizo su propia mascarilla en gesto de identificación con Gianluca Lapadula y así ha alentado incontables veces a la selección peruana. Con ese entusiasmo fue creando un personaje que sin ser ‘doble’. también gusta a la afición blanquirroja.

Él también compartió emocionado: “¡Lo hicimos! Es una alegría enorme (...) Y así va terminando esta historia y tantos encuentros, partidos, empates, victorias, derrotas, pero los hinchas incondicionales han estado allí, apoyando siempre, en las buenas y malas. A seguir adelante y ‘¡Arriba Perú!. Que el deporte nos siga uniendo”.

El 'Gareca peruano' y otros hinchas representativos agradecen a Ricardo Gareca y le piden 'que no se vaya'. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Britanie Arroyo / Trome)

Sepa que:

‘Cuevita imitador’ contó' que Gareca le firmó la camiseta del Mundial de Rusia 201 8, que también tiene las firmas de Farfán. Aquino, Ruidiaz y Corzo.

También son parte de lo hinchas incondicionales el Gladiador Cholo, Chico Bandera, El fantasma, Run Run de la selección, entre otros peruanos que ha sumado aliento y alegrías a nuestra Blanquirroja.

Hasta el último, el extécnico de la selección, Ricardo Gareca, expresó su agradecimiento a todos los hinchas.

