Ricardo Sumalavia se pone el buzo de la Selección peruana 2015-2021. Ya en el 2000 y 2015, el autor de Historia de un brazo y Enciclopedia plástica también fue el encargado de la selección y el prólogo del libro publicado por Estruendomudo.

Para Sumalavia en esta nueva selección los escritores y escritoras seleccionados tienen “nuevos estímulos, nuevas lecturas”.

“A finales del siglo XX estos escritores y escritoras eran niños o adolescentes. Toda su formación superior fue del siglo XXI. Es una generación que, en su mayoría, se ha nutrido del internet. La globalización ha estimulado sus capacidades narrativas. Algo que percibí es que están escribiendo de una manera distinta desde la narrativa y, en efecto, había propuestas diferentes”, comentó Sumalavia.

En Selección peruana 2015-2021 están incluidos autores y autoras nacidos después de 1985. María José Caro, Cristhian Briceño, Stuart Flores, Gimena Vartu, Romina Paredes, Charlie Becerra, Yero Chuquicaña, J. J. Maldonado, Luis Francisco Palomino, Malena Newton y Andrea Rivera Carrillo componen este nuevo libro.

“Ya no se habla de una literatura nacional sino de literaturas nacionales, es decir, somos un país diverso, fragmentario, rico en esa diversidad. A nivel literario y de narrativa cuentística esta nueva generación estaba ofreciendo puntos de vista particulares desde sus regiones”, agregó Sumalavia.

El editor de Selección peruana 2015-2021 lamentó que haya dejado afuera a varios escritores y escritoras.

“Toda lista es arbitraria. Pero eso no quita el nivel de quienes están incluidos en este libro. He tratado de ser lo más objetivo posible. Trato de armar una jugada, una selección que logre mostrar unidad y diversidad. Toda paradoja es válida en la literatura”, concluyó el seleccionador.

¿Se puede comparar el fútbol con la literatura?

Creo que el fútbol, como otros deportes, tiene mucho que ver con la literatura porque se requiere de disciplina para poder desarrollar determinadas jugadas. Es igual que cuando escribes un cuento. El narrador, de una manera intuitiva o inconscientemente, aplica una estrategia narrativa para contar una historia. Sabe que tiene que movilizar a determinados personajes para que puedan avanzar en la cancha que sería la propia historia, cuyo objetivo es llegar al arco, aunque no necesariamente pueda ser un gol, sino que haya chocado al palo o el balón termine en las tribunas, pero en el caso del cuento no significa una falla sino una propuesta. En el cuento, así como en el fútbol, cada uno tiene su estilo y su formación. La idea es cómo el entrenador o el antologador tienen el ojo necesario para poder establecer esas conexiones.

HABLAN LOS AUTORES

“Creo que no se puede hablar de una ruptura (con la generación anterior), pero sí que hay influencias mucho más claras hacia lo transmedia, igual pasa con los referentes literarios que son más diversos como puso Ricardo (Sumalavia) en el prólogo: somos los niños de los noventa”.

María José Caro

“Quizá uno de los puntos más interesantes de la antología sea su coherencia discursiva y generacional. No es un amontonamiento de textos arbitrarios ni caprichosos, sino más bien hay una o varias ideas de fondo que los sustentan. También veo mucho humor, pero no un humor expositivo, sino subterráneo, un humor que nace de cierta oscuridad. Me encanta que el tono general del libro sea muy siglo XXI y haga un quiebre definitivo con la generación anterior. Eso le da mucha salud a la literatura, pero sobre todo independiza a los nuevos narradores y les abre mayores posibilidades de escritura”.

J.J. Maldonado