Richard Parra: "No hay que ser puristas en la literatura" [ENTREVISTA]

Richard Parra (Lima, 1977) vuelve a lanzar una nueva edición de ‘Contemplación del abismo’, esta vez con la editorial independiente Animal de Invierno. El escritor peruano, residente en Estados Unidos por un poco más de diez años, cuenta entre sus publicaciones con ‘Los niños muertos’ (2015) y los dípticos de novelas ‘Necrofucker/La pasión de Enrique Lynch’ (2014).



En la primera edición de ‘Contemplación del abismo’ publicada en 2010, el autor presentó nueve relatos, pero esta vez decidió aumentar dos cuentos más.



¿Por qué decidiste hacer una reedición de este libro?

No estaba muy convencido de la primera edición. No es que no haya estado contento, pero necesitaba dar una revisada más. Algunas veces me pedían cuentos del libro, los volvía a leer y no me convencían. Por eso, decidí lanzar una reedición con Animal de Invierno.



Solo hay dos cuentos que se salen del estereotipo –tal vez los más existenciales-como el cuento del mismo nombre del libro y ‘Pelicano’. Los otros relatos están ambientados en diferentes espacios marginales, puede ser en Lima, como en algún rincón de Nueva York, así como en la gran ciudad de Roma o en las montañas de Bolivia. Todos se unen en uno para conformar una contemplación del abismo.



Los cuentos ‘Contemplación del abismo’ y ‘Pelicano’ salen del estereotipo que tienes de los otros cuentos, ¿buscaste que sea así?

Esos cuentos se desvían un poco de ese realismo que se encuentra en el libro, es un poco más documental, cronístico, incluido ‘El Cristo en Aucayacu’. Intenté añadir a este trauma histórico una mirada mítica. Por ejemplo, en ‘Pelicano’ trabajé con el concepto de metamorfosis, con la iconografía asociada a Cristo. En cuanto a ‘Contemplación del abismo’, relaciono la violencia política con una violencia que está enterrada en la historia. Y en el ‘El Cristo en Aucayacu’ es un poco más notorio porque está la idea del falso profeta y la figura del Anticristo.



En ‘Contemplación del abismo’ están los escenarios de la violencia política y la dictadura fujimorista. ¿Crees que se debería dejar de escribir sobre el terrorismo en los 80 y 90, y sobre Alberto Fujimori?

Deberíamos escribir siempre sobre nuestra historia. En la literatura peruana, algunos escritores deciden hacerlo, otros no. Pero no hay que ser puristas. No creo que se debería dejar escribir de ningún tema. Si le llama la atención a algún escritor que puede variar desde las más frívolas hasta las más trágicas historias, bienvenido sea. También están los casos de los libros como testimonios , allí están Miguel Gutiérrez o José Carlos Agüero. En 'Contemplación del abismo' lo abordo desde la experiencia como niño y adolescente de cómo viví de la guerra interna, de una manera lateral. Como un niño en un barrio obrero de Lima, en La Victoria, y en las primeros años en la universidad como alguien que va tomando un poco conciencia política de lo que pasó. Supongo que se perderá el interés en algún momento, pero en otro momento renacerá. Así son los momentos literarios, a veces generan interés por el mercado o por la política del momento.



El escritor peruano ya terminó de escribir su nuevo libro ‘Cruza el río de sangre en Madrid’, que, según me comenta, tendría otro título, y por ahora está abocado a otros proyectos literarios porque Richard Parra vive y respira literatura en esta Lima donde no se siente muy a gusto y está de pasada.



“Creo que regreso a Estados Unidos. No me siento igual con la Lima que dejé hace unos diez años. Es diferente”, me dice Parra en su casa, mientras un bocinazo de un auto interrumpe nuestra conversación.



