El abogado de Karem Roca, Michel Remigio Quesada, afirmó este viernes que evaluará presentar la impugnación de la medida de detención preliminar contra la exfuncionaria de Palacio de Gobierno.

“Vamos a evaluar el medio impugnatorio y en la medida en que tomemos conocimiento de la resolución vamos a tener que proceder con los medios. Yo no he tomado contacto con Karem, recién en este momento me voy a entrevistar con ella”, afirmó a la prensa.

La jueza Sonia Bazalar ordenó la detención preliminar por un plazo de siete días para diez investigados del caso Richard Swing. Entre ellos están la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales; la ex secretaria personal de Martín Vizcarra Karem Roca; el ex asesor presidencial Óscar Vásquez; el cantante Richard Cisneros, entre otros.

La detención de los 10 investigados se sustenta en el peligro de obstaculización y fuga, ya que tendrían contactos de alto nivel que podrían inferir y entorpecer la investigación preliminar en su contra.

Como parte de esa medida, Karem Roca fue trasladada enmarrocada y portando un chaleco de detenida desde su vivienda hasta la sede de la Prefectura, en el Cercado de Lima, hasta donde llegó su abogado.

“No tenemos conocimiento aún de la resolución, me van a notificar y una vez que la tenga, recién voy a poder [tomar una decisión]”, refirió Remigio Quesada.

El abogado señaló que la exfuncionaria “ha colaborado en todo momento” con la investigación, por lo que descartó cualquier intento de fuga.

“Desde un inicio de las investigaciones ella ha colaborado en todo momento, ha estado presente y como lo saben, en un inicio ha estado en calidad de testigo, luego se amplió la investigación y se le integró en calidad de imputada, pero en ningún momento, que quede esto despejada la situación, que ella ha querido evadir. Siempre ha estado presente y colaborando”, precisó.

Finalmente, Remigio Quesada detalló que en la diligencia de incautación en la vivienda de la exfuncionaria, se confiscaron USB y teléfonos celulares.