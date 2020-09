SIGUE LA POLÉMICA EN LA POLÍTICA. Richard Swing se pronunció este viernes por la divulgación de los audios del presidente Martín Vizcarra y aseguró que es una “producción” ejecutada por el legislador Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa), titular de la Comisión de Fiscalización, y el presidente del Congreso, Manuel Merino Lama.

El artista se refirió al audio en el que se le oye conversar con Karem Roca Luque, asistente administrativa del Despacho Presidencial, y en el que afirma que tiene conversaciones grabadas del presidente Martín Vizcarra. De acuerdo con Swing, él hizo estas afirmaciones porque sabía que lo estaban grabando.

“Todo lo que he dicho en ese video, en ese audio, es falso. Tengo la prueba de eso acá. Sabía que ella [Karen Roca] me estaba grabando, entonces dije ‘hasta dónde llega este juego de esta gente’ [...] El congresista Alarcón no solo manda a grabar personas. Esto ha sido una producción, una colusión del congresista Alarcón con el presidente del Congreso. Ahora voy a sacar los audios que no han salido”, indicó.

Richard Swing tras difusión de polémicos audios: Todo lo que dije en ese audio es falso | Tv Perú

Asimismo, Cisneros anunció que denunciará al congresista de Unión por el Perú. “Sepan que voy a denunciar ante la Comisión de Ética al congresista Alarcón y a los que resulten responsables”, enfatizó.

El jueves se presentó en el Congreso de la República una moción firmada por representantes de seis bancadas para declarar la vacancia presidencial de Martín Vizcarra por supuesta incapacidad moral. Será debatida a las 10 a.m.

Edgar Alarcón, titular de la Comisión de Fiscalización, presentó tres audios ante el Pleno del Parlamento, en dos de ellos se oyen al presidente Martín Vizcarra con funcionarios de Palacio de Gobierno, y en el tercero se escucha a Richard Cisneros.

En los dos primeros se oyen coordinaciones del jefe del Estado con funcionarios de Palacio de Gobierno sobre la versión que darían ante la comisión del Congreso. En el tercero se escucha al cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, y a Karem Roca.