Richard Swing se presentó este viernes en la comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder sobre sus polémicos contratos con el Ministerio de Cultura. En medio del interrogatorio, congresistas de Podemos Perú y del Frente Amplio criticaron su defensa y hasta ironizaron con los cursos que ha llevado a lo largo de su carrera.

En un momento, le preguntaron sobre un presunto viaje que realizó a Canadá, al parecer poco después de que el presidente Martín Vizcarra haya sido nombrado embajador peruano en dicho país, según una aseveración hecha por Beto Ortiz.

“Periodistas irresponsables hicieron pública una difamación sostenida con el fin de no solo dañarme a mí, si no de dañar la investidura presidencial y me refiero al periodista Ortiz que, irresponsablemente, con una mente afiebrada como la que tiene, dice que yo viajé al mes siguiente de cuando el presidente Vizcarra fue nombrado como embajador de canada en el 2017”, dijo Richard Swing.

En ese sentido, el polémico personaje rechazó la acusación del conductor de tv y añadió que ya ha tomado acciones legales contra el exconductor de televisión y contra Magaly Medina, ‘que también ha sido la encargada de hacer este tipo de difamaciones constantes’.

Richard Cisneros presentó su récord migratorio para probar su versión, según la cual viajó una única vez a Montreal y Toronto en 2013, a visitar a su mejor amigo Manuel Ramos y se quedó del 10 de octubre al 15 del mismo mes.

“Imagínese cuánto daño se ha hecho con esto. Qué no ha dicho la prensa totalmente inducida a un error por este irresponsable señor que sí debería ser investigado porque él ha sido denunciado por delitos graves como pedofilia y violación de menores”, agregó el productor musical.

Richard Swing pide investigar a Beto Ortiz durante su presentación en el Congreso