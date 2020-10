Richard Swing reapareció y habló de su situación legal: “Voy a luchar por la justicia y la verdad"

Relajado y contento se le vio a Richard Swing en una conocida tienda por departamentos, en Miraflores. El polémico personaje que, recuperó su libertad tras pasar varios días detenido por su polémico contrato con el ministerio de Cultura, se mostró contento cuando fue abordado por un grupo de personas.

“Oren por mí para que todo salga bien. Yo tengo fe que todo va a salir bien” , sostuvo a las personas que le preguntaron cómo se encontraba.

“Oren por mí nada más porque el lunes voy a estar luchando por la justicia y la verdad. Yo he hecho un trabajo, yo no he robado nada, porque no he robado a nadie, ni me han agarrado con una banda de delincuentes, ni de asesinos”, aclaró mientras se acomodaba la mascarilla

SUFRIÓ ARRITMIA Y PRESIÓN ALTA

Durante su estadía en la Prefectura de Lima, el abogado de Richard Swing manifestó que su defendido sufrió una arritmia cardiaca que lo postró y obligó a recibir atención médica de urgencia.

“Le subió tanto la presión que se desencadenó una arritmia cardiaca. Se asustó, pues sintió una presión en el pecho que iba en aumento, además de tener falta de aire y mareos”, contó.

FISCALÍA PIDE PRISIÓN

Este lunes 12 de octubre está programada la audiencia para analizar el pedido de prisión preventiva por nueve meses contra Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’, Mirian Morales y Óscar Vásquez.

La fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Mirian Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno y Óscar Vásquez, exasesor presidencial, en el marco del caso Richard Swing. Esta medida también se solicitó para el cantante Richard Cisneros y Liliana Chanamé, exdirectora de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura. Esta última no fue intervenida el viernes 2 de octubre.