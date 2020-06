En polémica. Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, se presentó este viernes ante la comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder sobre sus controvertidas contrataciones con el Ministerio de Cultura.

El controvertido personaje empezó su defensa hablando de sus estudios primarios, secundarios, técnicos y superiores. Mencionó su título Honoris Causa y sus reconocimientos como deportista calificado, lo que le valió una interrupción por parte de los ingregrantes de la comisión que participaban de manera remota.

“Usted ha sido citado a esta comisión para que responda sobre el oficio 110. No queremos conocer su historial, ni sus estudios primarios ni secundarios ni formacion académicca, que no es motivo de investigación. Esta comisión no está valorando sus estudios”, dijo el congresista Aaron Espinoza.

“No he venido a escuchar una charla motivacional ni a que me diga qué tengo que hacer. Al final el señor nos está llevando a lo que él cree conveniente y ya un poco más y voy a llorar...”, agregó el parlamentario.

El congresista Gilbert Alonzo de Fuerza Popular se unió al pedido de Espinoza. “Ha venido por actos de corrupción, no va venido para hacer su currículum, para que nos diga si fue campeón o lo que hizo o no hizo en su vida personal, ha venido para responder en la comisión únicamente por los actos delictivos en el Ministerio de Cultura”, indicó.

Congresista cuadra a Richard Swing por hablar de sus estudios y logros profesionales