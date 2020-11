Como en la divertida parodia del Wasap de JB, Richard Swing afirmó que ‘defenderá a todos los peruanos’ y les envío ‘caritas felices’ a todas las personas que lo escuchaban, en la jornada de protestas contra el presidente Manuel Merino en el Cercado de Lima. A través de un video que se ha viralizado en las redes sociales, se pudo apreciar el momento en que el cantante también afirma recibir amenazas.

El controvertido personaje afirmó que le envían delincuentes para atacarlo. “Porque lo digo así, me mandan pirañas, me mandan delincuentes para matarme. Me dicen que me van a matar en las redes sociales porque no tengo pelos en la lengua”, manifestó.

Agregó que este es ‘un golpe de estado’ y que dará su vida por ‘defender a todos lo peruanos’. “Voy a defender a todos los peruanos, voy a dar mi vida caraj.., pero este es un golpe de estado", añadió.

Pero eso no fue todo, Swing también bromeó con las personas que lo escuchaban y le envió caritas felices a todos. “Que viva la democracia en el Perú. Saludos a todos y para todos caritas felices”.

RICHARD SWING TUVO QUE REFUGIARSE EN UN KFC

Momentos antes de la grabación de este video, la presencia de Richard Swing en la marcha contra Manuel Merino fue rechazada por los manifestantes y tuvo que refugiarse en el local de KFC de la plaza San Martín para evitar ser agredido.

Richard Swing le envió caritas felices a todos los peruanos. (Video: Redes sociales)

TAMBIÉN LEE:

España prepara en Suiza el partido del sábado

EE.UU suspende prohibición de TikTok tras sentencia judicial

Jaime Lorente, actor de “La casa de papel” y “Élite”, muestra su faceta como cantante con el estreno de “Corazón” | VIDEO