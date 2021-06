Luego de ganarse la confianza de la encargada y empleados de una distribuidora de pañales y papel higiénico, el extrabajador Alexander Morales Rodríguez (45) regresó al local y hurtó 15 mil soles en efectivo y mercadería por un valor de 50 mil soles, en el Rímac.

Para cometer su fechoría, el ratero, de nacionalidad venezolana y que decía ser cristiano, aprovechó que estaba abierta la puerta del local situado en el jirón Teniente Razuri, a espaldas del Mercado de Frutas.

“Ha aprovechado que varios trabajadores estaban descargando mercadería. Ingresó como si nada. Saludó a todos. Nadie le dijo nada porque quizás creyeron que había vuelto a laborar. Vino a las 4:30 de la tarde del 26 de mayo”, contó la encargada del negocio Anais Moler.

Acusado de haber hurtado dinero y mercadería de la distribuidora donde trabajó cinco meses. | Foto: Jorge Cerdán

Una cámara de seguridad grabó cuando el ladrón se dirigió a uno de los ambientes y con una llave abrió el candado de la puerta. Para su fechoría demoró tres horas y se llevó el dinero que era la ganancia de días anteriores, así como productos. No se sabe aún cómo es que se llevó toda la mercadería pero tendría que haber utilizado algún vehículo.

Según la encargada, el extranjero laboró cinco meses como repartidor de mercadería pero luego se retiró. “En el tiempo que estuvo nunca se portó mal. No tuvo problemas con otras personas. Por el contrario decía ser cristiano e incluso aconsejaba a los demás muchachos a no tomar. No iba a las reuniones”, precisó.

Aquí ocurrió el hurto. | Foto: Jorge Cerdán

El caso es investigado por agentes del Depincri Rímac. Hasta hoy, el responsable está no habido.

