Una mujer denunció que un falso taxista y sus cómplices le robaron más de S/1.000 en efectivo y pertenencias, además de haber sido víctima de tocamientos indebidos tras abordar un vehículo en el distrito de Miraflores.

En declaraciones para el noticiero América Noticias, la víctima -quien prefirió el anonimato- contó que el conductor del auto se comunicaba constantemente por el celular mientras la llevaba a su destino.

Luego, indicó que, a la altura de la Plaza de Acho, el chofer permitió que dos hombres abordaran el taxi y se colocaran en los asientos posteriores. Ambos estaban armados.

“Me golpearon, me tocaron. Fue horrible y que no se lo deseo a nadie. Les abrió la puerta. Suben dos. Uno me apuntaba con la pistola. Ahí me empiezan a golpear, que les dé mis pertenencias. Revisaron todo y se llevaron todo lo que tenía”, relató.

Los delincuentes le robaron más de S/1.000 en efectivo y su celular. Al percatarse que ella no portaba tarjetas bancarias, procedieron a golpearla incluso en el rostro. “Ellos querían tarjetas para llevarme a hacer transacciones. Al final el taxista no era taxista, era cómplice también”, añadió la víctima.

La mujer denunció el caso ante la comisaría de Piedra Liza del Rímac.

