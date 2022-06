La calle Santa Cruz, conocida como la ‘Calle de las Brujas’, en La Paz, Bolivia es uno de los atractivos turísticos de la zona. Aquí llegan muchos turistas para conocer sobre los ritos y amuletos que los maestros esotéricos tienen para cada situación que necesite el cliente.

Tienda Esoterica doña Rosa de la Familia Acarapi. La Paz - Bolivia

Si hay algo que las personas que más buscan en estos tiempos tan difíciles; es sin duda, trabajo, estudios, prosperidad y abundancia en amor y salud. Por ello, le consultamos a la encargada de la tienda esotérica de la Familia Acarapi, quien tiene una infinidad de productos para que el cliente pueda cumplir sus objetivos.

Las caseras ofrecen sus productos en toda la calle Santa Cruz. Venden desde plantas hasta packs completos para cada objetivo del cliente. Foto: Katty Gines

Si mi casa está pesada y muy cargada, ¿qué necesito?

La experta nos dice que hay una limpia muy sencilla para hacer en el hogar, no sé de muchas cosas, pero es muy eficaz. Lo único que debes tener es romero, ruda y retama, estas tres plantas las colocas en un florero y lo pones en una esquina del ambiente donde hay mayor transito de personas. Esto ayudará a amortiguar toda energía negativa.

También puedes hacer hervir estas plantas (ruda, retama y romero) y limpiar con esta agüita tu casa, con ello alejarás las malas vibras.

Si encuentran jabones de ruda pueden usarlos para limpiarse diariamente y para alejar lo malo.

Cuanto más grande es el objetivo, mayor serán los articulos que necesitarán en el ritual.

¿Qué puedo hacer si quiero que me vaya bien en los estudios?

No hay que olvidar que la fe es vital, si uno no cree que las cosas van a mejorar, es mejor no hacer nada. La especialista nos cuenta que hay velas de miel pura son muy buenas para que la persona se concentre mejor y rinda favorablemente en sus estudios. Lo ideal es prender la vela en el momento que va a leer o va a hacer alguna prueba. También están las velas mexicanas, que dicen ser más potentes.

Estos preparados ya vienen listos para sahumar en la casa o en el negocio, la idea es que traiga abundancia, prosperidad, suerte y limpie de las malas vibras.

Quiero atraer más clientes y que mi negocio prospere

Rosita nos cuenta que en Bolivia se utiliza mucho la mesa blanca, donde se utiliza una bolsa llena de dulces en forma de muebles, casas, carros, el elefante de la prosperidad y otros artículos que se queman en un altar que lo hace la misma interesada o el maestro. La quema se puede realizar en la casa o en un lugar muy alejado. Las personas piden prosperidad para sus negocios, abundancia en el hogar, familia unida y alejar las malas vibras de la casa.

Algo que nos llamó la atención, es que a la tienda de doña Rosita llegan muchas personas pidiendo amuletos y trabajos para hacer que la pareja regrese pidiendo perdón.

Para el stress

Para el mal que aqueja a muchos, se recomienda la infusión de tilo y de lavanda, ambos ayudan a relajar la mente para continuar con las actividades diarias.