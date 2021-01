Está hace un año fuera de las canchas, pero en vez de descansar Roberto Guizasola (36) pone todo su esfuerzo para sacar adelante su ONG La Casa de Alejita, con la que apoya a veinte niños de bajos recursos pero con talento para el fútbol. Él no solo les enseña el deporte de sus amores, sino también les da casa y estudios.

Roberto, dejaste las canchas hace un año...

Así es. En la última etapa de mi carrera mi mamá estaba mal, así que decidí pasar sus últimos meses a su lado. Ella falleció hace casi un año y me golpeó mucho su partida.

¿Qué has estado haciendo en este tiempo?

Hice realidad el proyecto que había conversado con mi mamá. Creé la ONG llamada La Casa de Alejita y la academia de fútbol RG. Apoyamos a los niños de bajos recursos con talento para el fútbol.

¿Cómo apoyan a los niños?

Les brindamos casa, educación y talleres de fútbol. Ahorita, tenemos veinte niños que son parte del programa, pero el edificio que construí en Puente Piedra tiene una capacidad para sesenta chicos. Es importante que estudien para que sean mejores personas, siempre les digo: “Sin estudio no hay fútbol”.

¿De qué edades son?

Reclutamos chicos entre los 9 y 14 años para educarlos y potenciarlos en el fútbol. Ellos están con nosotros desde el lunes a las 6 a.m. y se quedan hasta el sábado en la tarde, luego se van a sus casas y regresan.

¿Cómo sabes que un niño tiene futuro con la pelota?

Hay niños que tienen mucha técnica y es innato. Te llena de emoción ver cómo se manejan con la pelota y uno que es exjugador sabe reconocer eso.

Exfutbolista Roberto Guizasola. (Foto: Trome)

¿De dónde nace tu vocación de servicio?

Yo salí de una casa hogar. Un proyecto que realizaron Alianza Lima y el colegio Reyes Rojos. Me dieron educación y deporte. Por eso, yo también tengo que retribuir con mi granito de arena.

Entonces, tu amor por Alianza es desde pequeño…

Claro, pasé por la división de menores, tuve las mejores experiencias de mi vida e incluso cuando me detectaron un soplo al corazón ellos me ayudaron para no dejar mi carrera. Estoy muy agradecido.

¿Qué sientes con su actual situación?

Estamos en una situación complicada, en que no podemos buscar culpables, sino encontrar una solución.

¿Y los chicos de tu ONG también son de la blanquiazul?

Hay niños que vienen de otros equipos y eso se respeta. Pero, si puedo, les enseño el amor por Alianza (risas).

La ONG 'La Casa de Alejita' brinda apoyo a 20 chicos de bajos recursos. (Foto: Trome)

¿Quiénes son tus aliados?

Mis excompañeros, como Jefferson Farfán, siempre están apoyándome porque nosotros mismos subvencionamos todo. También los colegios San Miguel Arcángel y Tesla School de Puente Piedra, que han becado a los chicos. Y la marca Olivar, que nos apoya.

Para los interesados en apoyar, ¿dónde contactarlos?

Nos gustaría que las personas se sigan uniendo a esta causa, pero que primero vengan y conozcan las instalaciones y se enteren de cómo manejamos el proyecto para que sepan cómo son las cosas. Los interesados nos pueden llamar al 959 657 756.