LO PERDIÓ TODO. José Antonio Merino Leonardo, de 49 años de edad, fue víctima de un robo informático cuando se percató que inescrupulosos le vaciaron todas sus tarjetas, llevándose todos sus ahorros constatados en al menos 24 mil soles en un solo día.

Los delincuentes le vaciaron su cuenta de ahorros, donde tenía 14 mil 800 soles procedentes de su AFP, y con no bastarle, también hicieron compras con sus dos tarjetas de crédito por 10 mil soles.

“ Prendí el celular, lo activé y miré los mensajes que me había mandado el banco sobre las compras, los movimientos y comencé a revisar y había como 12 movimientos. Llamé al banco y me dijeron que era verdad”, contó.

Le cambian de operador telefónico sin su consentimiento

SUJETOS MIGRARON SU LÍNEA TELEFÓNICA

Según informó América Noticias, las tarjetas ni siquiera habían sido usadas por José Antonio Merino, incluso, una de ellas aún continuaba en el sobre completamente sellada. Sin embargo, se conoció también que el mismo día del robo hubo una migración de su línea telefónica a Movistar

“ Después del robo se me fue la línea total, ahí me di cuenta que ellos habían migrado . Nunca se me perdieron ninguna de las tarjetas, tampoco el celular. Yo nunca he utilizado aplicativo”, remarcó.

Efectivamente, Movistar confirmó que hubo una migración.