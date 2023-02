Los cables de su amor hicieron cortocircuito y terminaron fundiendo su sentimiento. ‘Robotin del Perú’ y ‘Robotina’ decidieron ponerle punto final a su relación amorosa y laboral, sin embargo, ambos personajes vuelven a estar en el ojo de la tormenta porque se conoció que Alan Castillo Vásquez, el personaje detrás de ‘Robotin’, patentó ante Indecopi los derechos de su nombre artístico y además de la marca ‘Robotina’, como se le conoce a su expareja, la venezolana Karelys Molina.

Trome conversó con la artista extranjera, quien señaló que los trámites del registro de marca ‘Robotina’ fueron cubiertos entre los dos cuando en ese tiempo eran pareja. Si bien no existe contrato alguno que certifique que ella asumió la mitad de la gestión, ella confía en Castillo Vásquez. “En ese tiempo, tenía problemas con mis papeles, y por eso él registró los derechos de su nombre artístico y además de la marca ‘Robotina’, pagamos un total de 900 soles entre los dos” , cuenta la artista.

Molina indicó que “confía en la palabra de Alan, no creo que me fallé; si lo hace, demostraría que no tiene palabra. No tengo ningún contrato que certifique la marca de ‘Robotina’, pero no creo que haga algo que me perjudique. En todo caso, si él hace algo; va a quedar mal, yo buscaría la manera salir adelante” , señaló.

Si bien, Castillo anunció que viajará a México a probar suerte como artista, Molina indicó que no le guarda rencor y le deseó éxitos, así Vásquez intente presentar un nuevo show con otra ‘Robotina’. “Si él va a pasar la página, que lo disfrute y que saque provecho. Él ya antes hizo un show con otra ‘Robotina’, por mi lado, no he pensado buscar otro ‘Robotin’ porque eso no esta bien y no es correcto” , explicó.

Ambos personajes continuarán realizando diferentes tipos de presentaciones hasta marzo debido a que tienen contratos ya firmados

