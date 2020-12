La congresista Rocío Silva Santisteban consideró este martes que tanto el Legislativo como el Poder Ejecutivo tienen responsabilidad por las nuevas protestas que se registran en el norte y en el sur del país, de trabajadores agrarios que exigen mejoras en sus condiciones laborales.

“[¿El Parlamento es responsable de la crisis social?] También, por supuesto. Parte de la responsabilidad creo que es la del Ejecutivo porque el Ejecutivo el domingo estuvimos con el ministro de Economía y también con el ministro de Trabajo y no se llegó a una opción consensuada. Ese fue el gran problema”, señaló en diálogo con RPP.

Los trabajadores agrarios exigen al Congreso de la República que apruebe la nueva ley agraria con planteamientos que incluyan el pago de 70 soles por jornal, beneficios sociales, entre otros. El domingo, el pleno del Parlamento no llegó a un consenso al respecto y la propuesta de norma regresó a la Comisión de Economía.

“Nosotros tuvimos la oportunidad y debimos de tomar la decisión de aprobar la ley que no se aprobó el domingo y entiendo que hubo idas y venidas, incluso yo sí tengo mis quejas de la presencia del Ejecutivo porque en varias oportunidades les dijimos si podían tener una propuesta y ellos dijeron que no, o sea, no tenían una propuesta concreta y nosotros estamos caminando hacia una propuesta concreta sobre algo que era el núcleo nodal de este proyecto de ley: el salario”, indicó Silva Santisteban.

En ese sentido, manifestó que se deben asumir responsabilidades y se debe producir un texto de ley “consensuado” en beneficio de los agricultores.

“Todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos compete, el Ejecutivo por supuesto que sí y el Legislativo y nosotros tenemos que producir un texto consensuado con los trabajadores, con los agroexportadores y que, además, no les guste a unos y a otros porque si no les gusta a unos y a otros, es porque está en un punto medio”, dijo.