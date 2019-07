Rolando Arellano Bahamonde: ‘El peruano progresa para su bienestar y el de su familia’ | ENTREVISTA

Celebramos un nuevo aniversario patrio, en un contexto de Juegos Panamericanos y orgullo por nuestra cultura y gastronomía. Es un buen momento para conversar con Rolando José Arellano Bahamonde, gerente general de la consultora Arellano, quien analiza varios aspectos para darnos una visión del perfil de los peruanos de hoy.



Rolando, ¿cómo definiría al peruano de estos tiempos?

Progresa pese a la adversidad, para mejorar su bienestar y el de su familia. En el Perú, hace unos 15 años empezó muy fuerte el cambio hacia el desarrollo económico y no ha parado. Aunque ese progreso se está dando a ritmos menores y hay visión pesimista del sector empresarial, los niveles de educación, equipamiento de vivienda, intenciones de compra de vehículos y tecnología siguen positivos.



En una entrevista nos dijo que la clase media es el motor del país. ¿Seguirá creciendo ese segmento?

Sí. En los últimos dos años fue a tasa menor, pero de todas maneras creció y su esfuerzo da frutos en lo personal y social. Hoy representan cerca del 55 a 60% de la población (6 de cada 10 peruanos) y lucharán por mantener su nivel de bienestar o mejorarlo.

¿Hay una nueva clase media?

Es el gran segmento que ha ganado capacidad económica para consumir, no todo lo que quisieran, pero que está comprando más allá de las necesidades básicas. Por ejemplo, por el Mundial y la Copa América se disparó la compra de Smart TV y categorías vinculadas al disfrute del deporte. Consumen entretenimiento, viajan más, salen más a restaurantes, cines, centros comerciales. Se han forjado solos y pueden seguir dando muchas oportunidades para que el Perú crezca.



¿Se podría dar un perfil del peruano?

Identificamos seis estilos de vida, pero hay dos perfiles de marcado desarrollo en la nueva clase media: el hombre formalista y la mujer moderna. Él busca seguridad económica, empleo más formal y balancear mejor su fase laboral con la familiar. Es moderno en su consumo y seguidor de tendencias del hombre sofisticado, pero no el primero en acogerlas. Ella es muy trabajadora y social, está más empoderada, busca su autorrealización y la de su familia.



¿Son emprendedores?

Sí, y en sectores como la nueva clase media, hasta en un 70%. Su principal fuente de ingreso es como independientes, por emprendimiento o con negocio pequeño propio...

ELLAS DECIDEN



¿Qué rol juega la mujer en estos tiempos?

Preponderante, incluso muchas son jefas de hogares y su aporte económico es el ingreso principal. En unos años, el nivel de la Población Económicamente Activa será de 50-50 (hombres-mujeres). Su rol en el desarrollo del país y en la asignación de toda la economía del hogar es importantísimo. Salvo en productos financieros o compras como el auto, en la mayoría de hogares ellas deciden en qué se gasta. Los hombres creen que deciden, pero en realidad son ellas (sonríe). En hogares jóvenes esa tendencia está bajando poco a poco y las decisiones son más compartidas.



CONSUMIDOR MÁS INTELIGENTE



Es presidente de la Sociedad Peruana de Marketing, ¿cómo ha cambiado el consumidor peruano?

Es un consumidor más activo, mucho más informado y más exigente. Puede escoger, pedir mejoras y con lo digital y medios de comunicación tiene más capacidad de expresar sus opiniones y lo comparte. Por eso la importancia de la investigación, de visión estratégica, teniendo en el centro al consumidor.



¿En qué gastamos más?

Alimentos. Desde las compras, el mercado, la comida y en los últimos años, las salidas esporádicas de la familia. También, por las distancias y el tráfico, hay más desarrollo del consumo de menú y comienza a ser parte importante del presupuesto. Después, a gran distancia, el gasto también se reparte en educación, transporte, vivienda y otros como entretenimiento.

¿De qué nos sentimos orgullosos?

Probablemente muchos digan primero que la gastronomía y el fútbol. También de Machu Picchu, Chan Chan... y todo nuestro patrimonio histórico, pero en realidad se siente más orgullo por los logros propios o familiares que por lo social o colectivo. Los Panamericanos serán la gran sorpresa. Muchos aún no son muy conscientes de lo que logrará el Perú no solo con medallas, sino como gran anfitrión.



¿La gastronomía nos une como país?

Sí y nos integra en identidad. Es uno de los elementos que nos generan orgullo y ha tomado más un sentimiento nacional que regional, en parte por las grandes migraciones a nivel de país. Un potaje puede tener origen en Chiclayo, Arequipa u otra zona, pero es peruano. El arroz con pato puede ser norteño, pero es orgullo de todos, la pachamanca es de todos.



¿Quiénes son nuestros principales referentes?

A nivel de individuos, pocos. Hoy podría estar en el fútbol (Paolo Guerrero y otros), en algunos segmentos Juan Diego Flórez u otros. Con los Panamericanos ganaremos nuevas personalidades y se pondrá en vitrina a grandes deportistas relativamente desconocidos. No todos saben que el campeón mundial de longboard es peruano, que tenemos campeones mundiales en artes marciales...

¿Podría decirse que los peruanos son felices?

Lo son y en nuestro estudio ‘Kusikuy’ encontramos que su felicidad no depende del nivel de ingresos, sino más de otros factores. Al consultar cuán felices se sienten en escala de 0 al 20, el resultado fue 16, y en si los peruanos son felices: calificaron con 12. Entonces, soy feliz por lo personal, no por lo social.



Gracias por la entrevista. El Perú seguirá con el ‘Cómo no te voy a querer...’

¡Claro! (sonríe). También gracias a ustedes. Bonitas Fiestas Patrias.