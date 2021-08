Por: Isabel Medina @isamed100

Empezamos una nueva etapa tras las celebraciones por el Bicentenario, con orgullo de ser peruanos y necesidad de revalorarnos más. Debemos encontrar puntos de unión para avanzar como sociedad en este difícil contexto de pandemia, de reactivación económica y de aún inestable situación política.

En torno a esto y otros temas, Trome conversó con Rolando Arellano, doctor en administración de empresas, quien acaba de publicar su novela ‘El Tesoro. La aventura del pasado, presente y futuro del Perú’.

Rolando Arellano es presidente de 'Arellano Consultoría para crecer' y acaba de publicar ‘El Tesoro. La aventura del pasado, presente y futuro del Perú’. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: José Rojas - Trome)

Doctor Arellano, ¿cómo nos encuentra estos 200 años de Independencia?

Nos encuentra en una situación especial, con separación muy clara de ideas, pero en torno a algo muy específico: la elección de un candidato. Es como un bache de los muchos que ha habido en el Perú, que tiene cinco mil años de historia mucho más profunda.

¿Estamos unidos o se acentuó una distancia que no veíamos?

No es que haya división 50-50. Si el sistema electoral plantea elegir solo entre dos en segunda vuelta es natural que una parte vaya a un lado y la otra por otro. No es enfrentamiento ideológico. Solo que el candidato elegido presidente parece que no se da cuenta de que no lo es por ideología. Muchos ni tienen claro qué es izquierda y qué derecha, políticamente. Son muchas más las cosas que nos unen.

Como por ejemplo…

Identificarnos como sociedad mestiza (según el INEI, casi 2/3 de peruanos); la mayoría con sentimiento emprendedor; el 80% urbano y muchos de los que vivimos en la costa somos de familia serrana. Todavía hay mucha injusticia y discriminación, pero nunca hubo en Perú un grupo tan grande de clase media como el de ahora.

¿Aunque algunos reportes indican que la clase media se redujo casi a la mitad?

Esa cifra no fue bien interpretada. Se midió en plena pandemia y claro que afectó, pero la mayoría no está en pobreza, hay más clase media. Disminuyó el ingreso, pero también un poco el gasto y nos estamos recuperando. El concepto de clase media es económico y sociológico. Perú no es una pirámide de muchos pobres y pocos ricos, es un rombo donde la mayoría está al medio.

LA CLASE MEDIA

¿La clase media sigue siendo el motor del país?

Sí, y el impulso de salir adelante proviene de ahí. Casi el 80% del empleo del Perú lo hacen los empresarios pequeños y medianos, que son básicamente la clase media. Ya no están en pobreza, pero tampoco son ricos, trabajan para su bienestar y crecer más.

¿Cómo reacciona la clase media ante la adversidad?

En el Perú, la persona sabe que su desarrollo depende de sí mismo, y si se queda sin trabajo, sale a generar su ingreso y por eso han surgido tantas actividades y empresas informales. No espera ayuda del Gobierno, a diferencia de lo que sería en muchos países europeos, desarrollados, y de algunos países pobres.

¿Cómo definiría al peruano promedio de hoy?

Es joven, de entre 20 a 30 años de edad, trabajador, vive en ciudad costera, el más representativo en barrios de la periferia o nueva Lima (como Comas, Villa El Salvador, Los Olivos), es hijo de migrantes, tiene educación secundaria, aspiración y oportunidad de estudiar más, en universidad, y no es pobre, quizás es el primero en su familia que tiene auto, pequeña empresa o un quiosco de venta de algo.

PERÚ EL PAÍS MÁS EMPRESARIO DEL MUNDO

En uno de sus estudios señala que Perú es el país más empresario ¿Por qué?

Sí, el de mayor orientación empresarial del mundo. No solo como gusto o deseo sino que lo hacemos. No existe otro país con tantas empresas en función a su número de población. Hay 2 millones 300 mil empresas formales y divididas entre 30 millones de peruanos sale en promedio 1 empresa por cada 13 personas. En Estados Unidos, esa misma relación es 1 por cada 22 personas, en Chile 1 por cada 18, en China 1 por cada 40.Y si añadimos a las empresas informales, es 1 por cada 7 peruanos. El que tiene empleo, también procura un negocio propio, una tiendita, vende cosméticos o algo para un ‘extra’.

Pese a la crisis, nos podemos considerar emprendedores.

La crisis afectó y también generó que muchos reaccionen, eso es emprendimiento peruano, no nos dejamos vencer. En esta pandemia, con la crisis cerraron 50 mil bodeguitas, pero abrieron 60 mil nuevas. Y de los que cerraron, seguramente están haciendo otra cosa y no solo en la periferia sino a todos los niveles. En Miraflores también hay señoras haciendo tortas para vender entre sus amistades.

Ha crecido la informalidad ¿Qué trae eso?

La informalidad es un medio de supervivencia, útil en un momento, pero si después no se formaliza, nunca crecerá bien ni para sí mismo ni para el país. Es como hacer una chozita para no morir de frío, pero pasada la crisis, cuando quiera crecer, no puede construir sobre esas esteras. Hay informales pobres y no pobres, no lo veamos como algo policial para combatir sino cómo hacer, como gobierno y sociedad, para que les interese ser formales.

¿Y cómo somos como consumidores? Han cambiado hábitos.

En esta pandemia, mucho. El hogar ha vuelto a ser centro de la vida, antes se trabajaba más afuera, se almorzaba en restaurante, se celebraba el cumpleaños fuera de casa. Hoy el trabajo, alimentación, estudios, diversión es en casa. Eso ha unido mucho a las familias y el consumo se fortalecido ahí, buscando equiparla para más comodidades y también ha aumentado el consumo de Internet.

¿Y cómo va el consumo?

La situación es dura, pero la salida más rápida de lo que se pensaba. Con la crisis, el Perú disminuyó su ingreso, su PBI, más que casi todos en la región, pero también es el que más rápido se está recuperando. La clase media tiene la capacidad para elegir qué consume, y por ejemplo un televisor pasa a ser casi un producto indispensable al estar más tiempo en casa. El consumo no está a nivel de antes, pero la producción ya está casi a nivel del 2019.

¿Cómo nos ha impactado la tecnología en esta pandemia?

Todos hemos tenido un curso acelerado de virtualización e Internet, incluso los mayores se han visto obligados a aprender. Cuando la situación se normalice, buena parte de las actividades se quedarán en el sistema virtual. El gasfitero, por ejemplo, tiene su oficina que es su celular y su internet.

MUJERES Y JÓVENES DE HOY

Entrevista con Trome. Rolando Arellano nos habla del importante rol de la mujer. En esta foto, al lado de su esposa. (Trome / José Rojas)

¿Qué rol juega la mujer en estos tiempos?

Un rol cada vez más grande, sea mujer de estilo de vida tradicional o moderno, su importancia como administradora de la vida de la familia ha crecido. Ya pasó en otras crisis, como cuando hubo el fujishock ellas se organizaron en ollas comunes. En esta crisis son uno de los centros de la supervivencia, las que han buscado lo mejor posible para que la familia coma, y las que más han asumido el trabajo de que los niños estudien en casa.

Hay muchas madres solteras que son jefas de hogar.

Sin duda, pero también hay muchas madres casadas que son jefas de hogar (el INEI lo define como aquel que aporta más en casa) porque el esposo se ha quedado sin trabajo y ella aporta incluso con venta de manualidades.

¿A qué aspiran los jóvenes de hoy? Muchos perdieron trabajo y ya no estudian

Sí, tienen que entrar al mercado laboral y no hay creación de puestos. La mayoría aspira a tres cosas, no necesariamente en ese orden: tener empleo e ingreso, poder estudiar (sigue siendo un motivador muy grande) y poner su propia empresa lo que sus padres llaman emprendimiento y ellos start-up. Otro grupo ni estudian ni trabajan (Ni-ni), no es mayoría, pero sí grupo importante.

DESENCANTADOS DE LA POLÍTICA

¿Y qué concepto se tiene de la política y los políticos?

El peruano promedio hace mucho tiempo que se desencantó y no cree en la política ni en los políticos. Algunos estudios muestran que si se les pregunta qué es democracia, el 60% señala que no sabe y del otro el 40% la mitad dice democracia es votar. La democracia y la participación ciudadana no están entre las preocupaciones de la gente. Pregunten en la calle quién acaba de dejar el cargo de primer ministro del Perú y vean si responden bien. Luego, ¿quién es el goleador de nuestra selección? y verán que dicen Lapadula, Guerrero u otro.

QUÉ NOS HACE FELICES

En el libro ‘Kusikuy’ señalaba que somos felices por lo personal, no por lo social. ¿Qué nos hace felices?

Diferenciemos qué quisiéramos que nos haga felices y qué nos hace felices. En lo primero está el me gustaría un país con buenos gobernantes, con justicia, donde viva seguro; pero como no encontramos eso, la felicidad es más individual: tener mi casita, a mi familia cerca, que mis hijos estudien. No me hace feliz ver al resto, y eso viene de nuestra historia porque solo nos la presentan o cuentan como de perdedores.

¿Cómo así?

Valoremos el gran avance de Caral, de los incas y tampoco despreciemos el aporte de españoles porque también son nuestros abuelos. Honremos a Bolognesi, a Grau y todos nuestros héroes. Pero nos cuentan más que los chilenos nos ganaron y no que no pudieron subir a la sierra porque Andrés Avelino Cáceres los detuvo. Y de la guerra con el Ecuador, que ganamos, falta destacar por ejemplo al mariscal Ureta y a los suboficiales Armando Orozco, Carlos Raffo, Antonio Brandariz que hicieron el primer salto en paracaídas militar en la historia.

En 485 años, Lima pasó de ser una ciudad disgregada por enormes diferencias, a convertirse en una que es capaz de ver su propia diversidad como un motor de evolución.



Lee el artículo completo aquí ➡ https://t.co/bOOTWfnmPH pic.twitter.com/etPO46ZFRM — Arellano (@ArellanoConsul) January 13, 2020

Ayúdenos a identificar más de lo bueno.

Pregúntense cómo están respecto a sus padres cuando ellos tenían su edad. La mayoría está mejor. O por ejemplo que Perú es el primer exportador mundial de arándanos, tenemos todos los pisos ecológicos para sembrar de todo y produce, tenemos más del 85% de especies de aves y para el turismo el imperio más grande de la historia en América. La razón de mi libro es que, si no reconocemos lo bueno de nuestra historia, nunca defenderemos lo bueno de nuestro país.

¿Hoy quiénes son nuestros referentes?

Hay tan pocos que casi siempre se dice primero Miguel Grau, aunque falleció hace más de 140 años. Parte de la población quizás pueda decir que Vargas Llosa, Gastón Acurio, Sofía Mulanovich.

¿Si tuviera que definir quién es el Trome de hoy?

Sin lugar a dudas, el microempresario(a). Ese señor o señora que a diario sale a producir para generar ingresos y alimento para su familia. Ese es el Trome del Bicentenario y que ha hecho al Perú de los últimos años.

¿Qué necesitamos para mejorar como país?

Ver y creer que tenemos muchas cosas buenas, que como pueblo somos los dueños y debemos trabajar como equipo para que mejore, no solo en lo individual. Y eso está en las raíces de nuestra historia, por ejemplo, con la mita y la minka.

¿Algún consejo para el nuevo presidente?

Que su jefe es el pueblo del Perú, entendiendo eso las cosas mejorarán. Tiene que ayudar a que los peruanos progresen.

DEL LIBRO:

*Rolando Arellano, es investigador, docente y presidente de Arellano Consultoría para Crecer. Ha publicado su libro N°24.

*El Tesoro. La aventura del pasado, presente y futuro del Perú' es una novela es de aventuras y busca encontrar la respuesta a una gran pregunta: ¿Y si la historia del Perú no es la que siempre hemos visto?

*Esta novela tiene personajes como el pequeño Antu, su perro Misti, un grupo de investigadores… e inspirará a seguir buscando el gran tesoro del Perú.

*Nombra de modo indirecto, pero identificable, a varios peruanos que forjan el presente.

*Incluye al periódico El Campeón. “Esa referencia es a Trome, que es el diario de lengua española de más tiraje en el mundo y que los peruanos leemos mucho y cuando lo leemos es hasta el último”, nos dijo Rolando Arellano.

