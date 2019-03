Cuadra a Rosa Bartra y la declara persona no grata en Huamacucho: "Preferible que fuese de otra tierra"

La polémica congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra , se negó a responderle al presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP) Sánchez Carrión que la confrontó y le exigió respeto para el pueblo de Huamachuco, de donde es originaria la parlamentaria.



"Decir que 'estamos investigando' los casos tan sonados a nivel nacional y no hay nada de resultados. Usted tiene que responderle al pueblo de Huamachuco, es una vergüenza ajena que cuatro hojas haya sido el caso Lava Jato, eso, como huamachuquinos, nos hace sentir vergüenza", le reclamó a Rosa Bartra.

"Usted dijo que era ancashina, preferiblemente que fuese de otra tierra", agregó al mismo tiempo que exigió respeto para el pueblo de Huamachucho, lo que generó que Rosa Bartra tomara la palabra.

"Si tiene alguna pregunta en específico, yo estoy dispuesta a responderle, pero si es una pregunta, porque de lo contrario yo voy a tener una reunión después de la conferencia de prensa con los alcaldes vecinales y ahí probablemente pueda resolver no solamente una, sino todas las inquietudes que usted plantea", dijo Rosa Bartra antes de retirarse.

Esa actitud generó la indignación del presidente del FEDIP, que no dudó en seguirle reclamando a pesar de que quisieron acallar su voz. "Yo quisiera preguntarle por el tema de salud y educación porque en la reunión no voy a participar porque esta es una reunión engañamuchachos. Quieren engañar a un huamachuquino y eso no es así. Al pueblo se le merece respeto. (...) Es una vergüenza que tenga todo este tipo de cosas y cuando uno le pregunta la verdad, no quiere responder", dijo indignado.

"En salud sigue la mala atención, en educación, siguen trabajando con títulos falsos. La carretera que tanto menciona, una carretera que es una desgracia, el tema de la UNCA, pretenden comprar el hotel del señor Guzmán Aguirre, o sea, quién está detrás de todo esto. Todo esto tienen que aclararnos", agregó.