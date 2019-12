Rosa Bartra (Solidaridad Nacional) busca nuevamente obtener un puesto en el Congreso de la República. Por eso, participa de conversaciones políticas otros candidatos en diferentes medios de comunicación para dar a conocer sus ideas y proyectos para el próximo Parlamento Nacional.

Precisamente durante un debate organizado por Radio Capital, la excongresista de Fuerza Popular criticó al gobierno de Martín Vizcarra por presuntamente promover una ideología de género donde el empoderamiento de las niñas solo se base en ‘masturbarse’, en relación a la polémica en torno a los textos escolares.

“Cuando tienes un gobierno que solo se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse no estamos atendiendo lo que es verdaderamente importante”, expresó.

Rosa Bartra habló sobre ideología de género (Fuente: Radio Capital) - T

Por eso, exhortó a que los colegios cuenten con una infraestructura necesaria para que los niños puedan aprovechar al máximo de su tiempo libre y no solo se limite a pintar la fachada.

“No estamos atendiendo que necesitamos un enfoque de familia que permita el buen uso del tiempo libre. Cuando hablamos del buen uso del tiempo libre se trata de no estafar con colegios que solamente los pintas, pero no les das infraestructura para que puedan albergarlos”, indicó.

LAS MIRADAS LO DELATARON

Durante la intervención de Bartra en el debate radial, Alberto de Belaunde (Partido Morado) no pudo evitar mostrar su sorpresa e indignación al escuchar a su excolega. El exlegislador miró al techo y volteó los ojos evidenciando su completo rechazo.