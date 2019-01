Rosa Bartra indignada por caricatura donde se la ve masacrada junto a Daniel Salaverry: "Es infame"

¡Rompió su silencio! La congresista de Fuerza Popular , Rosa Bartra , se pronunció por primera vez sobre la polémica caricatura que la muestra golpeada y junto al presidente del Congreso, Daniel Salaverry , quien le da un beso en la mejilla.



"No me he pronunciado en ningún tipo de medio ni en las redes sociales con respecto a la caricatura. Lo voy hacer por primera y única vez. Agradezco la solidaridad. Me parece absolutamente infame que usen mi imagen para hacer apología a la violencia física y al acoso sexual" , dijo Rosa Bartra en entrevista con Milagros Leiva.

Rosa Bartra lamentó que haya sido víctima de 'este tipo de agravios en un país que se desangra día a día por la violencia contra la mujer'. Asimismo, agradeció que muchas facciones de la sociedad le hayan expresado su respaldo.

Polémica caricatura de Rosa Bartra la muestra violentada por Daniel Salaverry

"Agradezco públicamente la solidaridad que he recibido, desde el Gobierno, desde las fuerzas políticas, del sector privado, del sector público. Lo agradezco profundamente pero la forma de comprometerme es esa lucha que voy a coger como una bandera", dijo Rosa Bartra sobre la lucha por la igualdad de género.

Rosa Bartra aseguró que la caricatura no se puede permitir porque es una imagen de violencia física y acoso sexual. "Las mujeres tenemos que reivindicar nuestro derecho justo a no ser maltratadas a ser finalmente tratadas por igual, no queremos privilegios", agregó.