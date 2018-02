Rosa Bartra espera que Jorge Barata cuente toda verdad [VIDEO y FOTOS]

Es la presidenta de la comisión, probablemente, más importante de los últimos años del Congreso de la República. Nada menos de la que investiga el caso Lava Jato. En pocas palabras, indaga el pago de ‘coimas’ de empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, a malos funcionarios públicos de nuestro país. Química farmacéutica, profesora y abogada, son sus profesiones. Rosa María Bartra, congresista por Fuerza Popular, conversó con Trome.



Congresista Bartra, ¿Fuerza Popular va a apoyar este nuevo pedido de vacancia contra PPK?

Fuerza Popular es una organización política que tiene la firme convicción de luchar contra la corrupción y si hay una moción de vacancia que está fundamentada en elementos de corrupción, sin duda la vamos a apoyar.



¿No le parece a usted que, al margen de las denuncias contra el presidente, lo ideal para el país es que termine su mandato?

Lo ideal, en un país que se respeta, que se precia y se define como democrático, es que los presidentes terminen su mandato, pero también por las mismas razones que acabo de mencionar, tenemos que ser absolutamente intolerantes en temas de corrupción. No puede haber democracia tolerante con la corrupción. De ninguna manera.



Mercedes Aráoz me dijo que los opositores buscan tumbarse al Gobierno por venganza y sería como un golpe de Estado, ¿qué tiene que responder?

Las herramientas de ejercicio de control político, como la censura o la vacancia, son constitucionales. ¿Golpe de Estado? En absoluto. En todo caso, si hay un golpe, al cual se refiere ella (Aráoz), sería un golpe contra aquello que nos ha hecho daño como Estado desde hace muchos años y eso se llama corrupción desde el Estado.

La mayoría de analistas coinciden en que Keiko y Fuerza Popular buscan sacar al presidente desde hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que decir?

Es totalmente falso. Fuerza Popular -y no es discurso, pues ahí están las pruebas- le dio la confianza al gabinete Zavala con una votación histórica. Muy pocos gabinetes han tenido la votación de confianza que tuvo Zavala, hemos priorizado la aprobación de todas sus leyes. Por supuesto, cuando hay algo que está mal tenemos que decirlo, nos debemos al pueblo.



Si Kuczynski da un paso al costado y asume Martín Vizcarra, ¿ustedes apoyarán ese supuesto gobierno de consenso?

Cuando estamos defendiendo la Constitución y sus herramientas, cuando estamos defendiendo la democracia en la vía que está prevista en la Constitución, por supuesto que sí. Si es que hay una vacancia y asume Martín Vizcarra, tenemos el deber de colaborar con él para que en el país ganemos todos.



ELECCIONES

¿Es verdad que Keiko pretende adelanto de elecciones por la posición en las encuestas que le viene arrebatando su hermano Kenji?

Ese es un mito que están queriendo vender quienes pretenden deslegitimar el ejercicio legítimo del control político.



Keiko ya perdió dos elecciones, ¿usted sigue confiando plenamente en su liderazgo?

Soy miembro activo en Fuerza Popular. La acompaño desde hace muchísimos años y si es así, es porque creo firmemente en su liderazgo.



¿No le parece a usted que su mayoritaria bancada está siendo percibida por la ciudadanía como abusiva y prepotente?

Ese es parte de los mitos que se han querido vender. Eso no es verdad. Si hemos tenido los escándalos que nosotros ahora investigamos, si es que hemos tenido 50 mil millones de soles en sobrecostos solo en las obras que nosotros investigamos ahora, se debe a que hemos pasado por un muy débil control político. Esto no se debe repetir. Defender a los ciudadanos, llevar su voz y hacerlo con energía no es prepotencia ni obstruccionismo, es responsabilidad.

¿Le parece Kenji presidenciable?

No voy a analizar esa posibilidad.



¿Cuál cree usted que es la principal debilidad de PPK?

El escaso sentido del deber que tiene con respecto a decir la verdad.



Los ciudadanos están cansados, hartos de tantos pleitos políticos, porque no hay crecimiento económico ni seguridad en las calles. ¿Qué propone Fuerza Popular para la gobernabilidad del país?

La gobernabilidad del país es responsabilidad de todos y tenemos que asumirla todos. En Fuerza Popular vamos a trabajar firmemente porque las instituciones se consoliden, porque haya respeto mutuo, pero también mutua colaboración y vamos a insistir permanentemente en eso.



BARATA

¿Qué espera usted de las declaraciones de Jorge Barata?

Que diga la verdad.



¿Usted está convencida de que Keiko no recibió dinero de esta corrupta empresa brasileña?

En el entendido de que no existe hasta ahora ningún testimonio, que así dé cuenta de ello. Yo confío en lo que se ha expresado desde Fuerza Popular.



¿Qué les tendría que decir a los ciudadanos respecto al futuro a corto plazo del Perú?

Que ninguna desgracia es para siempre. Que el Perú es un país lleno de gente trabajadora, comprometida y que estoy segura de que esta crisis que vivimos ahora va a ser superada y podemos creer en un país con oportunidades dignas.

¿El indulto a Alberto Fujimori fue pactado entre Kenji y PPK?

No tengo pruebas que así lo certifique, sin embargo, todo apunta, al parecer, que fue así.



¿Qué pasa si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que es nulo?

Creo que hay que abrir todo un debate con respecto a ello, incluso, a nuestra permanencia dentro del Pacto Internacional de San José (Costa Rica). Creo que hay muchos temas que deben ser abordados, incluyendo la pena de muerte, y para eso hay que entablar toda una discusión con respecto a la legitimidad de sus fallos.



FUJIMORI Y OLLANTA

¿Qué función tiene Alberto Fujimori en Fuerza Popular?

Es el líder histórico del fujimorismo.



¿Ollanta y Nadine están merecidamente en la cárcel?

Hay un juez que, después de evaluar el caso, lo ha determinado así. Respeto las decisiones que se emiten desde los poderes del Estado.



¿Usted le cree a Alan García cuando dice que otros presidentes coimearon y él no?

Estamos investigando su gestión.

¿Qué pasa que no está Toledo respondiendo ante la justicia peruana?

Muchas de esas respuestas habría que obtenerlas desde el Ministerio Público, que lleva años con su investigación, y también el presidente Kuczynski, que se niega a declarar por hechos en los que él fungió como su mano derecha.



Julio Guzmán me dijo hace unos domingos: “Los dinosaurios (políticos tradicionales) están agonizando. Están estirando la pata”.¿Qué tiene que decir?

Que me parece que él es un ‘bebesaurio’.



Gracias, congresista Bartra, y que por encima de todo siempre reine la honestidad para el progreso del Perú.

Gracias a ti.

PING PONG

¿Casada?

Sí. Estuve separada como siete años y, finalmente, después de más de veinte, sigo con la misma persona con la que me casé.



¿Con hijos?

Dos: Marcelo, de 20, y María Alejandra, que cumple 19 en abril. Ambos en la universidad y trabajando también.



Un libro...

“Cien años de soledad”.



¿A quién admira?

A José Faustino Sánchez Carrión.



Una película...

“Corazón valiente”.



Una canción...

Adoro ‘Sui Generis’, “Confesiones de Invierno”. También me gusta “La Oreja de Van Gogh”, y ahora con Leire me gusta más creo. Una canción de ellos, “Geografía”, me encanta.



¿Canta en karaokes?

Sí, canto feo, pero canto (risas). Me gusta.



¿Cuál es su frase favorita?

“Adelante por los sueños que aún nos quedan”.



Huamachuco (La Libertad)...

Mi tierra, mi inspiración. Ahí sí me sobran palabras. Soy huamachuquina con chauvinismo, incluso.



Rosa María Bartra...

Comprometida.



(Oscar Torres)