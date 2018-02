En suspenso. Tras la polémica que desató la aprobación en primera votación de la ‘Ley de Modalidades Formativas Laborales’, dirigida para estudiantes de carreras técnicas y que no contempla darles remuneración, la congresista Rosa Bartra – autora del cuestionado proyecto- anunció hoy que lo retirará de momento.



“Con la finalidad de que se abra más al debate, lo voy a retirar de momento, porque no quiero contaminar la escena que debería ahora estar concentrada en los casos de corrupción que investigamos”, afirmó en RPP la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra.

EXPERIENCIA LABORAL SIN REMUNERACIÓN

La nueva modalidad formativa que plantea la congresista para estudiantes de institutos técnicos, permitiría que estos accedan a experiencias en situaciones reales de trabajo en empresas públicas y privadas hasta por 448 horas, repartidas en un máximo de tres años, periodo que dura una carrera técnica.

“No es trabajo, es formación académica”, remarcó Rosa Bartra.

Sin embargo, los cuestionamientos al proyecto vienen porque contempla que el estudiante no recibirá una subvención económica por su labor, pues será una experiencia formativa.

ACUSA ‘MITOS TERRORISTAS’ Y POR AHORA NO LO DEBATIRÁN

A su vez, en diálogo con Canal N, Rosa Bartra defendió la norma y dijo que no será debatida en el Congreso de la República hasta que se levanten los “mitos terroristas” que se vienen dando en torno a este proyecto.

“Quisiera dejar claro que este proyecto lo he puesto en pausa, yo misma le he pedido al vocero que se ponga en pausa, a fin de que no se utilice politiqueramente una iniciativa noble que lo único que busca es mejorar las capacidades de los estudiantes. Está en pausa, no ha sido aprobado en segunda votación, habrá todo el tiempo del mundo para explicarlo”, afirmó a Canal N.

Tras rechazar que la modalidad se trate de prácticas profesionales, la congresista fujimorista añadió que el proyecto "no va a ser debatido hasta que esté socializado de manera adecuada y se levanten estos mitos terroristas que sobre él se están levantando”.

En tanto, vía Facebook, tras la aprobación del proyecto de ley de la congresista Bartra, grupos de estudiantes convocaron a una marcha contra la también llamada 'Ley del esclavo juvenil' .



