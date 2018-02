Rosa Bartra tilda de "terroristas" a críticos de la 'Ley del esclavo juvenil'

Rosa Bartra defendió la ley de modalidades formativas (Ley N°28518) y cuestionó a los que han expresado su rechazo contra el proyecto que sostiene.



En diálogo con RPP, Bartra aseguró que el proyecto ha pasado "todos los filtros de manera regular", pero "dada la desinformación que hay" ha pedido que "no lo exoneren en segunda votación, sino que se deje abierto".



La congresista fujimorista arremetió contra los críticos del proyecto de ley —bautizado en las redes sociales como la 'Ley del esclavo juvenil'—, llamándolos "terroristas". Así como lo lees.



Asimismo, anunció que suspenderá el dictamen de la ley que permite la creación de una nueva modalidad formativa no renumerada para estudiantes técnicos.



“Con la finalidad de que se abra más al debate, lo voy a retirar de momento, porque no quiero contaminar la escena que debería ahora estar concentrada en los casos de corrupción que investigamos”, agregó en RPP.



En tanto, en las redes sociales se ha convocado a una marcha contra el proyecto de ley que promueve Bartra.

