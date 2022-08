Para Rosa María Cifuentes -experta en lenguaje no verbal y autora del libro ‘El mal acecha’ (Planeta)- los infieles, los tóxicos y los manipuladores tienen patrones gestuales que los caracteriza. En esta entrevista da pautas para poder identificarlos. Ponga atención. BONUS TRACK: Al final de la entrevista presentamos un capítulo de su última publicación.





LOS INFIELES Y TÓXICOS

Rosa María, ¿se puede conocer a una persona por sus gestos?

Totalmente, al cien por ciento.

¿Un infiel tiene patrones puntuales?

Por supuesto. El infiel patológico tiene el celular con clave, lo tienen cerca, no permiten que lo miren, lo esconde, siempre está en vibrador, se lo lleva al baño. Siempre se lleva la computadora de la casa. Tratará de cuidarse mucho en el aspecto físico, si tiene plata. Y el que no tiene plata, tratará de ser encantador.

¿Cuál es el lenguaje no verbal de una relación tóxica?

Para empezar, arrancando el cortejo, el chico o la chica te escribe hoy y te contesta después de cinco horas o al día siguiente.

¿Eso qué significa?

Es un símbolo de que quiere poder y quiere que lo persigas. Busca el control, manipular, desesperar. Te esconde en redes sociales. Es posesivo. No quiere que tengas amigos. Quiere distanciarte de tu casa, de tu familia. Se victimiza.

POLÍTICOS CORRUPTOS

En tu libro ‘El mal acecha’ tienes un capítulo sobre el lenguaje no verbal de los políticos corruptos, ¿qué gestos los define?

El primero es que la creación de oraciones es incompleta y dicen cosas rimbombantes. Para resumirlo: ‘circunloquio’, que significa palabreo.

¿Un rasgo que los identifica es que no pueden desarrollar ideas completas?

Así es. Pero no es el único rasgo, hay gente que no desarrolla ideas completas porque no le da el cerebro, por inculto. Pero en este caso, no desarrollan ideas completas y hacen promesas irreales, promesas utópicas.

La experta en comunicación no verbal, autora del libro ‘El mal acecha’, analiza los gestos del mandatario peruano. Según sus conclusiones, Castillo se victimiza, evita las confrontaciones y apela a la demagogia.

También aseguras que apelan con fuerza a la demagogia…

Totalmente. Y apelan mucho a la emocionalidad de la masa.

En diversos videos, se observa al presidente Pedro Castillo pasarse la lengua por los labios, ¿esto qué significa?

Es un gesto acicalador. El gesto acicalador surge en el cerebro cuando quieres protegerte porque estás nervioso ante algo que estás ocultando u omitiendo. Son gestos inevitables, surgen de manera espontánea cuando alguien miente o está tenso porque está ocultando información.

¿Has notado otros patrones?

Sí. Otros patrones son, por ejemplo, cuando lo entrevistó Fernando del Rincón (periodista de CNN), se frotaba las piernas con las manos, hacia arriba y hacia abajo. Además, otro gesto era poner las manos sobre la cien y darse palmaditas sobre la cien.

¿Qué significa esto?

Eso se conoce como un gesto acicalador o de ‘cálmate, cálmate, cálmate’. También tiene exhalaciones y su columna va para atrás cuando él sabe que está acorralado y quiere cambiar de tema, esto lo vi cuando habló sobre su tesis.

¿Cómo interpretas el hecho de que se haga atar los zapatos por dos policías?

Interpreto esa imagen como un acto de servilismo por parte de las autoridades, pero además como un acto de falta de humildad del presidente. En todo caso, pudo pedir que lo cubran para agacharse a amarrarse los zapatos o pudo poner el pie en alguna superficie alta.

Fernando del Rincón, en entrevista con Pedro Castillo.

¿Que no acepte entrevistas se puede interpretar como evasión de cuestionamientos, de críticas?

Por supuesto. Cuando alguien no acepta entrevistas siendo presidente, es que sabe perfectamente que no podrá responder lo que se le pregunta. No quiere enfrentar la verdad porque no le conviene.

¿El no asumir errores también es una característica de un político corrupto?

Totalmente, el negarlo hasta el final. ‘miente, miente, que algo queda’, decía Baudelaire. Entonces él niega hasta el final.

¿La victimización es un rasgo de qué tipo de personas?

Es una estrategia de manipulación para que no te des cuenta de que él es culpable. Yo me victimizo y le doy la vuelta a la situación para quedar como el bueno. Es una estrategia que utilizan todos los psicópatas. La victimización es parte de la psicopatía.

Policías le atan los zapatos a Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

¿El relato enredado que hizo sobre la fábula del ‘Pollo y el niño’ responde al nerviosismo?

Lo que pasa es que cuando él habla sobre esa parábola, tiene problemas con la argumentación. Pero los problemas de argumentación del presidente responden a rasgos fuertes de ignorancia y, además, a problemas de entendimiento y razonamiento. Él tiene un nivel cultural muy bajo.

¿Cómo definirías al premier Aníbal Torres ?

Como una persona con una personalidad arrogante, narcisista. Además, terco, obstinado. Alguien que tiene complejo de superioridad inmenso. No escucha, evade la confrontación, no reconoce errores, no escucha otras ideas. No controla los impulsos.

¿Y a la congresista María del Carmen Alva ?

La defino como una mujer altamente ansiosa. Impaciente. Creo que ella es una persona que le gusta el poder, pero creo que no tiene capacidad de gestión. No es líder.

GESTOS DE EXPRESIDENTES:

Me podrías decir, ¿qué gestos definen a los expresidentes y sus significados?

Alberto Fujimori: Él hace un gesto con la boca, hace un sonido, y el labio inferior lo sube hacia el lado izquierdo. Ese es un gesto sarcástico. Se interpreta como superioridad. Fujimori fue bastante altanero siempre.

Alejandro Toledo: Un gesto que lo delata es apretar los labios y juntar las manos, como rezando, cada vez que va a mentir.

Alan García: Él te mira frunciendo el ceño, levanta la cabeza para atrás y luego te acerca todo el cuerpo y dice: ‘oiga, usted’, y de inmediato va a tratar de demostrar que eres un tonto. Él ha confrontado la mentira con la habilidad manipuladora. Para él la mayoría de las personas era tonta.

Ollanta Humala: Un gesto frecuente en él era cuando decía: ‘por favor, estoy trabajando’ y se iba corriendo. Siempre cortaba la entrevista. Es una estrategia de manipulación para evadir el interrogatorio.

Martín Vizcarra: Es absolutamente cínico. Él utiliza la estrategia adormecedora/emotiva. Uno de sus gestos característicos es definitivamente no mirar mucho a los ojos a la prensa. Hace una sonrisa amable, pero pasa de largo. Ante las preguntas incómodas, camina.

¿Algo más que te gustaría agregar?

El libro está en todas las librerías del Perú. Y para el extranjero en buscalibre.com.

‘EL MAL ACECHA’

CAPÍTULO 19: LENGUAJE NO VERBAL DE UNA RELACIÓN TÓXICA Y PATOLÓGICA

Como dicen amarte, pueden odiarte y destruirte, porque la inseguridad e inestabilidad pasan a convertirse en demonios sin control.

La forma de proceder y comunicarse de la pareja en una relación tóxica

a. Casuística: lenguaje no verbal. Johnny Depp vs. Amber Heard Una de las relaciones más tóxicas y que fue cubierta por los medios de comunicación del mundo entero es la que mantuvo el afamado actor norteamericano Johnny Depp con la actriz Amber Heard.

Un claro ejemplo de una relación donde la dependencia afectiva es la clave para comprender el lenguaje corporal de una pareja es este. Esta relación poseía características a nivel no verbal y en actitud, que explico en mi libro Reo sentimental.

Libro 'El mal acecha' (editorial Planeta)

Las personas de perfil dependiente emocional poseen características específicas en la forma en que operan sus emociones y suelen repetir el mismo tipo de acciones caóticas, y, si no deciden llevar algún tipo de tratamiento, esto no cambiará. Las principales características de este tipo de perfil son las que se describen a continuación:

Son emocionales, eufóricos y de alta proyección. Cuando conocen a una persona que les agrada, se emocionan con mucha facilidad, se concentran en el hecho de intentar acercarse lo más pronto posible a esta y su vida se centra en lograr ser “aceptado” y “reconocido” como posible pareja.

No saben estar solos consigo mismos. Por lo general, pasan de una relación a otra y, cuando no logran salir con alguien, se sienten sumamente desdichados, melancólicos, malhumorados o se encierran y se aíslan hasta que vuelven a la carga y hacen lo posible por conocer a alguien, porque ningún proyecto ni sueño que no sea vinculado a lo sentimental es más importante para ser feliz.

No superan sin tratamiento o sin reemplazo de pareja el recuerdo de la expareja que cortó la relación afectiva. Sentirse rechazados y reemplazados es algo que emocionalmente no logran soportar porque poseen problemas de autoestima.

Desde pequeños sintieron rechazo emocional a través de malos tratos y silencio por parte de la figura paterna o materna. Pero también es la sobreprotección que vivieron en casa otra de las causantes del apego que padecen hacia una persona en particular.

Un reo sentimental es un enfermo de dependencia afectiva, trastorno psicológico y químico que es igual a cualquier tipo de adicción y se debe tratar como tal. Dentro de esta enfermedad existen tres etapas:

Euforia, ilusión, proyección Conflicto, lucha, quiebre Recaída y reinicio

Se debe tomar en cuenta que la enfermedad existe en ambas personas que asumen un rol específico en la relación: uno es el maltratador o maltratadora y la otra parte es el o la dependiente.

Lenguaje corporal durante el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El juicio televisado entre Johnny Depp y su exesposa deja al descubierto las fuertes evidencias de lo que realmente significa vivir las huellas de una relación tormentosa o tóxica, siendo el lenguaje no verbal que utilizan ambos una herramienta fundamental para develar las actitudes y nivel de veracidad frente a las acusaciones que ambos señalaron ante la ley.

Si bien ambos son actores, el 98 % de la comunicación es no verbal, el cerebro emite señales que se convierten en gestos inevitables durante las declaraciones.

En el caso de Amber, su lenguaje corporal no es estable y ha pasado por todo tipo de emociones: sarcasmo, arrogancia, ira, burla, frustración, dolor.

Su forma de caminar ante el jurado y la postura de su columna (sistema kinésico) combinan gestos de arrogancia (levantar el mentón cuando escuchaba que la parte de su defensa atacaba a su exesposo), lo cual denota deseo de revancha, venganza y altanería.

Amber Heard y Johnny Depp observan cómo el jurado abandona la sala del tribunal para almorzar en el juzgado de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 16 de mayo de 2022 (Foto: Steve Helber / AFP)

Luego, ha llamado mucho la atención que copie el atuendo de Depp, tanto en colores como en estilo de prenda y peinado, y, mientras ingresa al hemiciclo, sonríe, ante la mirada fija y sorprendida de su hoy enemigo. Mientras ella buscaba lucirse para la prensa, también se burlaba del actor y, sin duda, adrede. Amber busca, entonces, provocar, alterar el orden emocional y probar suerte para intentar que su exesposo reaccione de mala manera.

La actriz copió el estilo y color de trajes de Depp en varias sesiones y, cuando ocurría, los labios del actor formaban una sonrisa invertida, que se interpreta como apatía, tristeza y desencanto.

Durante las declaraciones contra su exesposo por violencia física y psicológica, Amber ha intentado parecer veraz, pero su lenguaje corporal la delata por completo. No es capaz de derramar una sola lágrima aun cuando hizo denodados esfuerzos por lograrlo, frunce la cara, mueve la boca, pero, al notar que las lágrimas no llegan, se frota los ojos, como si secara gotas reales.

Las declaraciones de su enfermera, donde señala que tuvo un diagnóstico de TLP (trastorno límite de la personalidad), parecen encajar en el sinnúmero de emociones que Amber experimenta, intenta fingir y demostrar.

Sarcasmo, ira, rabia, burla, impotencia, indignación, picardía, dolor, tristeza profunda y una rueda que, al detenerse, abre la caja de nuevos gestos en una mujer que se aprecia sin paz y con elevado nivel de rencor y deseos de venganza.

Amber observaba a su exesposo mientras este declaraba ante el jurado y ha emitido gestos genuinos de fastidio en el rostro cuando ha notado que los asistentes y la defensa de Johnny Depp desbaratan sus acusaciones.

Un gesto delator y demoledor para ella se repitió varias veces, justo cuando intentaba narrar cómo su exesposo la habría agredido físicamente. Luego de afirmarlo, sin poder evitarlo, el gesto patógrafo (espontáneo inevitable) de apretar los labios deja al descubierto que su cerebro protesta, porque dice todo lo contrario.

El actor intentó mantener el estilo de atuendo conocido ante la prensa y los accesorios llamativos, como anillos, gafas y pañuelos, buscando quizá mantener el carisma, pero no ha podido ocultar los gestos donde el asombro, miedo y mortificación lo visitan durante los momentos más tensos del juicio.

Depp es quien más utilizó gestos reguladores (de acompañamiento) cuando escuchaba las declaraciones de la parte acusadora y de Amber, así como de acicalamiento (colocar manos sobre las sienes) para buscar relajarse o combatir el estrés de la situación, los cuales se unen al gesto recurrente en que parte de su labio derecho emite una mueca hacia abajo, como la de un payaso triste. El gesto es genuino, porque mantiene un ojo más abierto que el otro y no realiza esfuerzo alguno para que surja, dejando al descubierto que el actor enfrentó su peor pesadilla.

Tras ser el malo de la película, pasaron 3 años para que el camaleónico actor pasara de ser victimario a víctima.

No negó su adicción a las drogas, pero, a nivel paralenguaje, el tono y altura se mantenían firmes y estables cuando afirmaba que buscó huir de su exesposa y de la relación, mientras que Amber agachaba la cabeza apenada cuando lo escuchaba, dejando al descubierto el dolor que le produce aún la ruptura y rechazo de su exesposo.

A nivel proxemia (distancia social), durante el juicio, los medios de comunicación comentaron cómo Amber evitó encontrarse cara a cara con Depp, retrocediendo velozmente cuando estuvieron a punto de toparse ante el cese de una sesión. Evitar la cercanía física con su exesposo en el juicio y que la mire a la cara denota culpa, vergüenza y miedo, emociones que emiten con frecuencia quienes saben que han dañado a la otra parte.

Cuando la actriz se ha visto acorralada por preguntas de la parte acusadora, se mostró insegura, nerviosa, emitiendo mayores gestos acicaladores (se frotaba la nariz, se mordía los labios) y exhalaciones, se acomodaba la ropa, y así, su lenguaje corporal era contradictorio ante todo lo que afirmaba en contra de Depp.

La exesposa de Depp ha intentado actuar en un juicio que la deja mal parada para la industria del espectáculo, pero el lenguaje corporal devela lo que trae su interior: rabia, ira, deseo de venganza y tendencia a la impulsividad, así como deseo de mentir.

Si bien la relación que mantuvo la expareja fue dependiente, el lenguaje corporal entre ambos revela que Depp eligió como reto tener a su lado a una mujer conflictiva, celosa, posesiva y alterada como declaró fue su madre. Y, si bien su lucha contra las drogas data de varios años atrás, considero que dicha relación violenta a nivel emocional fue un detonante importante para recaer en sus adicciones.

Durante el juicio, lejos ya de Amber como esposa, se aprecia a alguien que busca y lucha por alcanzar la sobriedad. Sus constantes exhalaciones, ritmo lento al expresarse y mirada de agotamiento y apatía revelan el cuadro de depresión elevada que vive.

El actor ha reído en varias ocasiones durante el juicio y arrancado sonrisas a los asistentes, porque, al parecer, necesita relajarse con algo de humor en medio de la tragedia, agregando sarcasmo y constantes muecas en los hombros y manos que se juntan como si rezara para que toda la pesadilla en el juicio llegue a su fin.

Johnny Depp durante su juicio contra Amber Heard (Foto: AFP)

El tono de voz del actor fue desde el principio más bajo que el de Amber, incluso cuando narraba hechos donde existió violencia física en su contra y no existieron gestos donde mirara con odio a su exesposa, mientras que ella lo observaba con todas las emociones juntas en diversas etapas. No controla los impulsos.

Como se observa en las siguientes ilustraciones, cuando Amber Heard escucha el veredicto del jurado, agacha la cabeza de inmediato. Este gesto está vinculado al sentimiento de culpa y vergüenza.

Si fuese inocente, la mente indignada reacciona y el lenguaje corporal emite gestos de indignación, protesta e impotencia. Sin embargo, la exesposa de Depp no logra escuchar el veredicto mirando a las autoridades de manera directa, las evita.